Liberan moscas contra GBG

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Ciudad de México.- México liberó 73.9 millones de moscas estériles en el noroeste del país, frontera con EU, para frenar el avance de la plaga del gusano barrenador del ganado (GBG).

En un comunicado, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural indicó que "se han liberado vía terrestre 73.9 millones de moscas estériles, producidas en la planta de Metapa de Domínguez, estado de Chiapas".

En 157 sitios estratégicos de los municipios de Aldama, Bachíniva, Balleza, Chínipas, Chihuahua, Ciudad Juárez, Coronado, Cuauhtémoc, Matachí, Matamoros, Namiquipa, Rosales, San Francisco del Oro y Valle de Allende, en el estado de Chihuahua. Así como en Álamos y Yécora, en Sonora,

Explicó que además el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) ha inspeccionado 3,832 Unidades de Producción Pecuaria (UPP) en Chihuahua

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Junto con otras 108 en Sonora, donde se trató con medicamentos preventivos a más de 100,000 bovinos, caninos, caprinos, equinos, lepóridos, ovinos, aves y porcinos, del 26 de julio al 31 de agosto.

De acuerdo con datos de la semana epidemiológica 34, debido a las acciones de control y erradicación, "Chihuahua pasó de 227 a 64 casos activos, es decir, disminuyó un 71 %, mientras que en Sonora se mantienen 25 casos".

Esta información se hizo pública antes de que este martes se retome la exportación de ganado en pie hacia Estados Unidos por Agua Prieta, estado de Sonora.

La semana pasada, la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS) informó que el pasado 28 de agosto, el chute de inspección de ganado -un pasillo estrecho y cercado diseñado para inmovilizar temporalmente y revisar a los animales- utilizado por el personal de Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) "presentó anomalías que representaban un riesgo para el personal y el propio ganado".

México y Estados Unidos reabrieron el 24 de agosto el puerto de Douglas para el ganado mexicano, con un primer envío de 750 cabezas desde Agua Prieta y la previsión de aumentar gradualmente el volumen hasta 1.500 animales diarios.

La reapertura puso fin a más de un año de cierres intermitentes derivados del avance del gusano barrenador del ganado (GBG), una larva que invade tejidos vivos de animales de sangre caliente.

Estados Unidos suspendió las importaciones de ganado mexicano en noviembre de 2024, tras la detección del primer caso en Chiapas. Luego de una reanudación, Washington volvió a cerrar sus puertos fronterizos el 11 de mayo de 2025.