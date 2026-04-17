Licenciatura piloto avalada por SEP fortalece formación en aviación

CIUDAD DE MÉXICO, abril 17 (EL UNIVERSAL).- El

(CPAM) obtuvo la

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de la Secretaría de Educación Pública () de supara ofrecer la, presidente del CPAM, destacó que este avance representa unapara una de las profesiones más exigentes y estratégicas del país."Al otorgar este, no solo se autoriza un. Es entender el. Apostar por su talento y reconocer que hayque deben evolucionar y fortalecerse", subrayó.Ya que laexigecada vez más altos de, disciplina y toma de decisiones.significa asumir una. Es una profesión donde cada decisión cuenta y donde. Llevamos vidas en nuestras manos", destacó Domínguez Catzín.Asimismo, reconoció elque hizo posible este"Al validar esta licenciatura, lano solo avala un, sino que reconoce a una profesión que durante décadas ha sido fundamental para el. Esto habla de un México que apuesta por crecer con, profesionalismo y rumbo", puntualizó.Por su parte, el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Regulación de la, afirmó que estefortalece el acceso a"Garantizamos el acceso a una educación superior especializada en el ámbito de la. Lano debe ser un obstáculo, sino unque garantice", indicó.por la" enEn tanto, el secretario general de ASPA de México,, destacó elen el sector, ya que larepresenta la consolidación de un proyecto impulsado durante años."Esteno es solo académico, es un mensaje claro de quepor la"En cada vuelo va la confianza de miles de personas. Uncontribuye directamente a un", afirmó Ortiz.Por su parte,, directora general de Acreditación, Incorporación y Revalidación de la, subrayó eldel"Estepermite acceder ay fortalece unaclave para el futuro de la".