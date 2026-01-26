Llega primer megapuente de 2026: ¿Cuándo será?

Luego del periodo correspondiente a las vacaciones de invierno, los estudiantes de nivel básico en México contarán con un nuevo espacio de descanso durante los primeros meses del año. Este lapso permitirá una pausa en las actividades académicas y está contemplado dentro de la planeación oficial del ciclo escolar.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) incluyó esta suspensión de clases en el calendario escolar 2025-2026, el cual establece 185 días de clases obligatorios. Dicho documento tiene como finalidad brindar certeza a madres, padres y tutores para organizar con anticipación actividades familiares, traslados o periodos de descanso posteriores al inicio del año.

- ¿Cuándo será el primer mega puente de 2026 para estudiantes?

De acuerdo con la información publicada por la SEP, el primer mega puente de 2026 iniciará el viernes 30 de enero y concluirá el lunes 2 de febrero, lo que generará cuatro días consecutivos sin clases para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria. Las actividades escolares se reanudarán el martes 3 de febrero.

El viernes 30 de enero se encuentra marcado en el calendario oficial como Junta de Consejo Técnico Escolar, una jornada destinada exclusivamente al personal docente, motivo por el cual las y los alumnos no deben presentarse a los planteles educativos.

Posteriormente, el lunes 2 de febrero aparece señalado como suspensión de labores docentes, debido a la conmemoración del Día de la Constitución Mexicana; por lo que al sumarse el sábado 31 de enero y el domingo 1 de febrero, se conforma uno de los descansos más largos para el alumnado después del periodo vacacional de fin de año.

- ¿Los trabajadores en México también tendrán fin de semana largo?

El mega puente de 2026 también impactará al sector laboral, aunque con una duración menor en comparación con el descanso estudiantil. Conforme a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo, el lunes 2 de febrero es considerado día de descanso obligatorio para los trabajadores.

Esto significa que empleados del sector público y privado contarán con tres días consecutivos de descanso, correspondientes al sábado 31 de enero, domingo 1 de febrero y lunes 2 de febrero, retomando sus labores habituales el martes 3 de febrero.

- Días festivos oficiales y fechas de suspensión de clases para el ciclo 2025-2026

El calendario escolar SEP 2025-2026 contempla varias suspensiones de clases a lo largo del ciclo, tanto por conmemoraciones oficiales como por sesiones del Consejo Técnico Escolar. Estas fechas ya están determinadas por la autoridad educativa y aplican a todas las escuelas de educación básica del país.

Las suspensiones oficiales de clases son:

Lunes 2 de febrero de 2026: Promulgación de la Constitución

Lunes 16 de marzo de 2026: Natalicio de Benito Juárez

Viernes 1 de mayo de 2026: Día del Trabajo

Martes 5 de mayo de 2026: Batalla de Puebla

Viernes 15 de mayo de 2026: Día del Maestro.

Además de los días festivos, el calendario también incluye fechas designadas para los Consejos Técnicos Escolares. Estas reuniones son convocadas por directivos y supervisores, y en ellas participan docentes y autoridades educativas para la revisión de avances académicos y estrategias pedagógicas.

Las sesiones ordinarias del Consejo Técnico Escolar se llevarán a cabo en las siguientes fechas:

30 de enero de 2026

27 de febrero de 2026

27 de marzo de 2026

29 de mayo de 2026

26 de junio de 2026.

