logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CAMILA ¡RADIANTE EN SUS 15 AÑOS!

Fotogalería

CAMILA ¡RADIANTE EN SUS 15 AÑOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Matan a 11 en campo de futbol de Salamanca

Ataque armado dejó además 12 personas heridas en la comunidad Loma de Flores

Por El Universal

Enero 26, 2026 08:07 a.m.
A

SALAMANCA, Gto.- El Gobierno Municipal de Salamanca reportó que 11 personas murieron y 12 resultaron heridas en el ataque armado registrado la tarde de este domingo en el campo de futbol de la comunidad Loma de Flores.

Las víctimas fueron atacadas a balazos mientras se encontraban reunidas en el campo deportivo.

La agresión fue perpetrada por hombres armados que ingresaron a la cancha durante un partido de futbol.

La autoridad local, que encabeza César Prieto Gallardo (Morena), detalló que diez de las víctimas fallecieron en el lugar y una más mientras recibía atención médica en un centro hospitalario.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


"Asimismo, doce personas resultaron lesionadas por impactos de arma de fuego y se encuentran recibiendo atención médica", reportó en un comunicado.

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública se trasladaron al lugar para brindar la atención correspondiente y, en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), desplegaron de manera inmediata un operativo para la localización de los responsables.

Describió que la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE) realiza el levantamiento de los indicios y lleva a cabo las investigaciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos.

El Gobierno Municipal expresa su más sincera solidaridad con las familias y personas afectadas por estos hechos y refrenda su compromiso de acompañarlas y trabajar de manera permanente por la seguridad y la paz de nuestra comunidad.

Condenó enérgicamente los hechos (de violencia) que se han registrado en los últimos días en el municipio.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Matan a 11 en campo de futbol de Salamanca
Matan a 11 en campo de futbol de Salamanca

Matan a 11 en campo de futbol de Salamanca

SLP

El Universal

Ataque armado dejó además 12 personas heridas en la comunidad Loma de Flores

Merezco irme con dignidad: Samara
Merezco irme con dignidad: Samara

Merezco irme con dignidad: Samara

SLP

El Universal

La joven busca que se legalice la eutanasia en México

"Estoy dolido porque lo quería como a un hijo"
"Estoy dolido porque lo quería como a un hijo"

"Estoy dolido porque lo quería como a un hijo"

SLP

El Universal

Suspenden clases por frío
Suspenden clases por frío

Suspenden clases por frío

SLP

El Universal

Chihuahua, Coahuila y Puebla toman precauciones