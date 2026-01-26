Matan a 11 en campo de futbol de Salamanca

SALAMANCA, Gto.- El Gobierno Municipal de Salamanca reportó que 11 personas murieron y 12 resultaron heridas en el ataque armado registrado la tarde de este domingo en el campo de futbol de la comunidad Loma de Flores.

Las víctimas fueron atacadas a balazos mientras se encontraban reunidas en el campo deportivo.

La agresión fue perpetrada por hombres armados que ingresaron a la cancha durante un partido de futbol.

La autoridad local, que encabeza César Prieto Gallardo (Morena), detalló que diez de las víctimas fallecieron en el lugar y una más mientras recibía atención médica en un centro hospitalario.

"Asimismo, doce personas resultaron lesionadas por impactos de arma de fuego y se encuentran recibiendo atención médica", reportó en un comunicado.

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública se trasladaron al lugar para brindar la atención correspondiente y, en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), desplegaron de manera inmediata un operativo para la localización de los responsables.

Describió que la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE) realiza el levantamiento de los indicios y lleva a cabo las investigaciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos.

El Gobierno Municipal expresa su más sincera solidaridad con las familias y personas afectadas por estos hechos y refrenda su compromiso de acompañarlas y trabajar de manera permanente por la seguridad y la paz de nuestra comunidad.

Condenó enérgicamente los hechos (de violencia) que se han registrado en los últimos días en el municipio.