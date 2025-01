Lluvia inunda otra vez calles de Chalco

Chalco, Méx.- La lluvia que se registró durante la noche del sábado y madrugada del domingo inundó ocho calles y algunas viviendas de las colonias Culturas de México y Jacalones 2, ubicadas en la llamada “zona cero”, la cual estuvo bajo las aguas negras durante más de 80 días en 2024.

La precipitación pluvial ya no tomó por sorpresa a los residentes, porque saben que aunque llueva poco se anegarán irremediablemente, como ha ocurrido desde hace varios años en esta región que es la más baja y donde se concentran los líquidos que descienden de la zona de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl.

“Llovió en la madrugada y otra vez nos inundamos, ya le dijimos a las autoridades lo que pasa y no nos hacen caso. Esas obras que están haciendo para mí que no sirven, porque aunque llueve fuerte o no tan fuerte siempre pasa lo mismo, ya estamos cansados de vivir de esta manera, ya no es vida para nosotros estar así, es un sufrimiento constante”, dijo Natividad Jacinto, una vecina de la colonia Culturas de México.

Luego arribaron camiones vactor de la Comisión del Agua estatal para extraer el líquido que estaba concentrado en el entronque de las calles Purépechas y Chalchiuhtlicue, que es la zona más baja de Chalco.