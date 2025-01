Neoliberalismo no volverá: CSP

Ciudad de México.- Al advertir que “nunca nos subordinamos”, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que en la relación con Estados Unidos siempre se tendrá la frente en alto, pues México es un país libre, independiente y soberano.

“Como lo he dicho, nos coordinamos, colaboramos, pero nunca nos subordinamos”, aseguró la Presidenta durante su informe en el Zócalo con motivo de sus primeros 100 días de administración y donde congregó a 350 mil personas a las que también afirmó que no regresará el neoliberalismo.

En compañía de su gabinete federal y de gobernadores de Morena y de oposición, explicó que con EU se han vivido momentos muy dolorosos en nuestra historia, pero resaltó también buenos ejemplos de respeto a las soberanías de ambos países, por ejemplo cuando Benito Juárez recibió ayuda de Abraham Lincoln en su lucha contra los invasores franceses y el respeto del presidente Franklin Delano Roosevelt a Lázaro Cárdenas, así como la colaboración del primer periodo del presidente Donald Trump con el hoy expresidente López Obrador.

Ante el grito de “¡Presidenta!”, aseguró que el tratado entre México, EU y Canadá (T-MEC) ha beneficiado a los tres pueblos, “en particular por la sustitución de importaciones y la creación de empleo en las tres naciones”. Agregó: “Desde esa firma se concibió que esa era la única opción para enfrentar con éxito la competencia que significa el avance económico y comercial de países asiáticos”.

La Presidenta añadió: “Que se oiga bien, lejos y fuerte: no vamos a regresar al modelo neoliberal; no vamos a regresar al régimen de corrupción y de privilegios, no dejaremos que regrese la decadencia del pasado, donde se gobernaba para unos cuantos. Vamos a seguir con el humanismo mexicano y con la máxima de por el bien de todos, primero los pobres”.

En su discurso de poco más de una hora, en el que sólo fue interrumpida ante las consignas de apoyo de los simpatizantes, la Presidenta advirtió que la oposición se va a quedar con las ganas de ver que fracase en la estrategia de seguridad, ya que está va a funcionar —sostuvo— porque hay humanismo, dedicación y honestidad.

Durante el acto, en el que también se comprometió a que México se convertirá en una potencia científica al generar proyectos como un auto eléctrico, y aviones no tripulados, la Presidenta reconoció a las mujeres e insistió en que “así como llevamos un hogar”, también tienen la fuerza, entereza, temple y capacidad para ser bomberas, ingenieras y comandantas de las Fuerzas Armadas.