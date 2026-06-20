Lluvias y granizo dejaron un muerto en Monterrey

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Monterrey, NL.- Una tormenta acompañada de fuertes vientos y granizo causó afectaciones en distintos municipios del área metropolitana de Monterrey, además dejó una mujer muerta en San Nicolás, informaron autoridades.

La mujer, de unos 35 años, perdió la vida la tarde de este viernes en el cruce de las avenidas Universidad y Unión, en la colonia Anáhuac, cuando un anuncio publicitario colapsó a causa de las ráfagas de viento y cayó sobre ella.

Las lluvias se extendieron por varios puntos de Monterrey y su zona conurbada. Protección Civil reportó precipitaciones de moderadas a intensas en avenidas como Constitución, Gonzalitos, Garza Sada y Revolución, además de encharcamientos y cierres viales en algunos sectores.

En municipios como Apodaca y Escobedo también se registró caída de granizo, lo que obligó a usuarios del transporte público a buscar un lugar para resguardarse, como bajopuentes.

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Además de las complicaciones viales y los encharcamientos, habitantes de distintos sectores reportaron actividad eléctrica y fuertes ráfagas de viento, que sorprendieron a la población tras varios días de intenso calor.

Debido a los fuertes vientos que acompañaron a la lluvia, la losa de una tienda de conveniencia 7-Eleven colapsó en el centro de Monterrey.

El incidente fue reportado en el cruce de las calles Doctor Coss y Ladrón de Guevara. Al llegar al sitio, elementos de Protección Civil de Monterrey confirmaron el desplome total de la estructura del establecimiento. Tras una revisión de la zona, las autoridades descartaron personas lesionadas o atrapadas entre los escombros. Las autoridades no han informado las causas del derrumbe, aunque se espera que se realicen peritajes para determinar el origen de los daños.