Localizados 61 nidos de tortuga 'golfina' en costas de Michoacán
Elementos de la Semar y Profepa encuentran 61 nidos de tortuga 'golfina' en playas michoacanas
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) brindaron seguridad a integrantes de la Procuraduría Federal de Protección del Medio Ambiente (Profepa), durante recorridos en las playas Eréndira, Jardín, Azul y El Habillal, donde localizaron 61 nidos y recolectaron 6 mil 294 huevos de tortuga de la especie "golfina", que posteriormente fueron trasladados al Campamento Tortuguero "La Perla".
En un comunicado la Semar informó que la especie se encuentra en peligro de extinción, siendo Michoacán, una de sus principales áreas de concentración, por lo anterior, elementos navales efectúan recorridos de manera permanente en playas de esa entidad, para garantizar su protección.
La Semar resaltó que en coordinación con otras dependencias, realiza acciones con el fin de preservar el medio ambiente marino y proteger a las especies en peligro de extinción.
no te pierdas estas noticias
Localizados 61 nidos de tortuga 'golfina' en costas de Michoacán
El Universal
Elementos de la Semar y Profepa encuentran 61 nidos de tortuga 'golfina' en playas michoacanas
CFE presenta servicio de Internet móvil accesible
El Universal
Descubre cómo contratar el servicio de internet móvil de la CFE y conectarte a precios accesibles.
Ceremonia de ascenso y reclasificación para mil 760 militares en México
El Universal
La Secretaría de la Defensa Nacional reconoce el compromiso del personal militar en ascensos y preparación integral.