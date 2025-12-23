Localizan al último pasajero del accidente aéreo en Texas
La colaboración entre la Secretaría de Marina y las autoridades de Estados Unidos se mantiene tras el trágico accidente aéreo en Texas, con muestras de solidaridad y apoyo expresadas hacia las familias de las víctimas.
CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 23 (EL UNIVERSAL).- La Secretaría de Marina (Semar) informó que localizó el cuerpo del último pasajero desaparecido en el accidente aéreo de Galveston, Texas.
Con este hallazgo confirmó la muerte de seis personas y sólo dos sobrevivientes, quienes se encuentran estables y reciben atención médica, informó la Semar.
A través de un comunicado, la Marina expresó su profundo pesar por el suceso y reiteró que continúa en coordinación con las autoridades de Estados Unidos, y acompañando a las familias de las víctimas.
En ese sentido, destacó que ha recibido durante todo el proceso los apoyos por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Consulado General de México en Houston y demás autoridades locales de Estados Unidos.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Además, agradeció las muestras de solidaridad y apoyo expresadas tras el suceso.
no te pierdas estas noticias
Localizan al último pasajero del accidente aéreo en Texas
El Universal
La colaboración entre la Secretaría de Marina y las autoridades de Estados Unidos se mantiene tras el trágico accidente aéreo en Texas, con muestras de solidaridad y apoyo expresadas hacia las familias de las víctimas.
Avioneta perdió comunicación minutos antes de estrellarse en Texas
AP
Autoridades investigan las causas del accidente de la avioneta de la Marina Mexicana en Texas
Trump sufre derrota: Corte Suprema prohíbe Guardia Nacional en Illinois
El Universal
Trump ve frustrado su intento de desplegar tropas en Chicago al ser rechazada la solicitud por la Corte Suprema.