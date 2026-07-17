Localizan cuerpos en fosas clandestinas

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CULIACÁN, Sin.- Cerca de la cabecera municipal de la Cruz de Elota, activistas de búsqueda de los estados de Sinaloa y Sonora que trabajaron en forma conjunta localizaron los restos de cuatro personas en fosas clandestinas, por lo que divulgaron el tipo de prendas que vestían para facilitar sus identificaciones.

Los colectivos "Jonás de Puerto Peñasco", Sonora y "Voces sin Justicia", de Mazatlán que excavaron en un predio ubicado en un camino de terracería que conduce del poblado el Roble a Los Limoncitos, a escasos kilómetros de la cabecera municipal de Elota, certificaron sus hallazgos.

En mensajes en redes sociales, las rastreadoras convocaron a las familias del sur del estado que tienen familiares desaparecidos acudir al Servicio Médico Forense para aportar datos, testimonios y promover estudios de genética forense, para poder tener identificaciones positivas.

En su reporte inicial, la Fiscalía General del Estado describió que se tuvo un hallazgo de restos óseos en un camino de terracería que conduce del poblado del Roble al Limoncito, municipio de Elota.

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