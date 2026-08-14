Localizan sitio donde armaban bombas caseras

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Chilpancingo, Gro.- Pobladores de la comunidad El Pescado, en la sierra de Coyuca de Catalán, en la Tierra Caliente de Guerrero, denunciaron el hallazgo de un campamento supuestamente de la organización criminal la Familia Michoacana, donde fabricaban "bombas caseras" con las que los atacaron desde drones.

El secretario del ejido Guajes de Ayala, a la que pertenece El Pescado, Javier Hernández Peñaloza, denunció que el pasado 4 de agosto hallaron un enorme campamento con los artefactos explosivos.

En el lugar hallaron unos 120 cilindros de "bombas caseras", 140 kilos de pólvora, 500 cartuchos de pegamento, así como galones con ácido sulfúrico.

Hernández Peñaloza explicó que con los cilindros fabricaban las "bombas caseras" con las que atacaron a su comunidad un mes atrás. Detalló que, además, a estos artefactos explosivos les echan ácido sulfúrico para "envenenar" a los pobladores.

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"Hallamos ácido sulfúrico junto con todo este material, la magnitud o la letalidad que tiene es totalmente brutal, totalmente veneno, es decir si se esparce en partículas en la atmósfera, en el ambiente es totalmente veneno, una vez que hace contacto con la garganta o las fosas nasales te causa una hemorragia interna igual en los pulmones hasta colapsarlos y causarte la muerte totalmente", explicó.

El secretario explicó que en el lugar también localizaron trincheras donde los presuntos integrantes del grupo delictivo se resguardaban.

El pasado 8 de julio, pobladores de la comunidad de El Pescado denunciaron que la Familia Michoacana los atacó a balazos y a través de drones.

A través de videos difundidos en redes sociales, un grupo de mujeres, ancianos y niños y niñas refugiados en la clínica de salud, clamaron ayuda para detener los ataques armados.