Los congresos no adecuan su ley electoral

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Ciudad de México.- De los 17 estados que elegirán gobernador en 2027, solamente Colima y Quintana Roo reformaron a tiempo su legislación local para armonizar la reforma electoral que avaló el Congreso federal el 29 de mayo, con la que se permite la nulidad de elecciones por intromisión extranjera y se aplaza la elección de juzgadores a 2028.

Las 15 entidades que elegirán gobernador y no lograron armonizar sus leyes locales previo a los 90 días que marca la Constitución del inicio del proceso electoral son Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.

Alejandro Díaz Domínguez, profesor investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, advirtió que puede haber una avalancha de impugnaciones.

"Vamos a ir a la elección de 2027 sin reglas federales y estatales para este causal, porque el Congreso federal tampoco armonizó las leyes federales. No hay armonización para la nulidad por injerencia o intervención extranjera, así que cualquier apelación quedaría amarrada a las interpretaciones que tenga la última instancia en materia electoral, que es la Sala Superior del Tribunal Electoral", dijo Díaz.

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En entrevista con El Universal, el especialista alertó que, con este escenario, la reforma electoral de 2026 enfrenta su primera crisis de implementación antes de que termine el mismo año en que fue aprobada.

La fecha límite de los Congresos estatales para aprobar dicha reforma a la Constitución y modificar sus leyes estatales era el 5 de junio. Del total de entidades federativas, 27 no armonizaron sus leyes. Entre los estados que sí armonizaron y no elegirán gobernador el próximo año están la CDMX, Oaxaca y Veracruz.

"No es la única vez que ha pasado. Hay muchas disposiciones a materia electoral que sólo se quedaron en la Constitución y los órganos electorales han ido llenando, de alguna forma, con criterios de operación, de ejecución, de entendimiento, de interpretación, estas lagunas en leyes locales y federales", dijo Díaz.

El investigador del Tec de Monterrey ejemplificó este acontecimiento con el tema de la propaganda personalizada, que se reformó en la Constitución, pero en leyes secundarias no encontró modificaciones, y en varios estados del país, tampoco.