Luisa Alcalde celebra histórico aumento del salario mínimo en México

CIUDAD DE MÉXICO, enero 5 (EL UNIVERSAL).- La presidenta de Morena, Luisa María Alcalde Luján, celebró que tras siete años de gobierno de la llamada Cuarta Transformación, México se encuentra en el top regional de salario mínimo en América Latina y El Caribe, después de haber sido uno de los países con menores ingresos para trabajadores.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, la lideresa morenista subrayó que con los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo "hicimos realidad lo que parecía imposible", al cimentar las bases de una "verdadera República de Bienestar".

"Se acabaron aquellos tiempos de precariedad y abandono de los trabajadores. Juntos –Pueblo, Gobierno y Movimiento– somos invencibles", resaltó Alcalde Luján.

La presidenta morenista difundió un comparativo de salario mínimo percibido en América Latina, con cifra mensual en dólares, que muestra que en el año 2018 México se encontraba en decimosexto lugar en la región, por debajo de Colombia, El Salvador y Nicaragua.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En aquella fecha, según datos de la STPS e información de cada país, en México el salario mínimo era de 136.84 dólares mensuales, aproximadamente 2 mil 453 pesos.

La comparativa arroja que, ahora en 2026, México se encuentra en cuarto lugar de Latinoamérica, tan solo por debajo de Costa Rica, Uruguay y Chile. El decimosexto lugar, que hace siete años ocupaba nuestro país, ahora es Argentina.

El pasado 1 de enero, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) informó la entrada en vigor del salario mínimo 2026, con una "histórica recuperación del 154% en su poder adquisitivo desde 2018".

El incremento de la zona general representa 9 mil 582.47 pesos mensuales, mientras que para la Zona Libre de la Frontera Norte es de 13 mil 409.80 pesos mensuales, con lo cual un trabajador mexicano cubre ya dos canastas básicas.

Por día, el salario mínimo en la zona general pasó de 278.80 a 315.04 pesos, mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte pasó de 419.88 a 440.87 pesos.