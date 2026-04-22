Luisa María Alcalde evalúa invitación de Sheinbaum

La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, dijo que "ya buscará" a la presidenta Claudia Sheinbaum para plantearle la decisión respecto a si acepta incorporarse a la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República o mantenerse en el partido.

"Me siento muy honrada de que la presidenta haya pensado en mí para incorporarme a su equipo de trabajo al gabinete a la Consejería Jurídica, sin duda, para mí significa un reconocimiento a mi trayectoria. Así que me siento muy contenta", dijo a N+ a su llegada a las oficinas del partido la mañana de este miércoles.

La dirigente nacional de Morena reiteró lo que la mandataria federal dijo en su conferencia matutina, que le pidió unos días para pensar su respuesta ante la invitación. "Lo más importante como le dije a ella ´deme un ratito para pensarlo´, ya la buscaré para poder plantearle mi decisión y una vez que se lo plantee a ella", añadió Alcalde.

LEA TAMBIÉN Sheinbaum invita a Luisa Alcalde como consejera jurídica Esthela Damián se enfocará en actividades partidistas en Guerrero

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La semana pasada, en un video publicado en sus redes sociales, Luisa María Alcalde Luján negó los rumores de que estuviera a punto de salir del partido ante la inconformidad de la presidenta Claudia Sheinbaum por el rumbo que éste ha tomado y, sobre todo, las discrepancias claras que hubo con los partidos de la alianza: PT y PVEM.

"Yo solamente saldría del partido si la presidenta Claudia Sheinbaum me invita a formar parte del gabinete", dijo en ese momento. Solo una semana después se concretó la propuesta y la posibilidad franca de que Alcalde Luján deje la silla en Morena.

EL UNIVERSAL publicó este miércoles la confirmación de que, mientras el secretario de Organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán, ha tomado las riendas del proceso electoral en Coahuila –a poco más de un mes de que se lleve a cabo la elección–; Luisa María Alcalde alista sus maletas ante la posibilidad de que o se sume al Gobierno Federal o pudiera salir por consideración del Consejo Nacional.