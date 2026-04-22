Luisa María Alcalde podría dejar Morena para integrarse al gabinete

CIUDAD DE MÉXICO

, abril 22 (EL UNIVERSAL).- Durante la "Mañanera del Pueblo" de este miércoles, la presidentareveló que

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a la actual dirigente nacional de Morena,, a sumarse a su gabinete como Consejera Jurídica, después de que Esthela Damián presentó su renuncia para contender por la gubernatura de Guerrero.La mandataria federal se refirió a Alcalde Luján como una "" que contribuirá a fortalecer la llamaday que, en caso de que acepte, corresponderá aldefinir mediante sus estatutos internos al próximo presidente o presidenta nacional del partido.Este es el perfil de la actual líder del morenismo, quien durante el sexenio defungió como titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y Secretaría de Gobernación (Segob), convirtiéndose en la persona más joven en desempeñar este cargo.-----Legisladora, secretaria de Estado y dirigente nacional, entre sus pasosHija del abogado y asesor sindicaly de, Alcalde Luján nació en laen 1987. Es Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y tiene estudios de Maestría en Derecho por la Universidad de Berkeley, California.Ha sido profesora de Derecho Colectivo del Trabajo y en 2008 fue colaboradora en un proyecto de apoyo a la, paraen India.Antes de ocupar algún cargo público, se desempeñó como asistente de investigación en elde la UNAM; en 2011 fue coordinadora nacional dey Estudiantes.En 2011 se afilió a un Morena naciente, como representante dey donde participó en la promoción del "".De 2012 a 2015 fueen la, en la que participó como secretaria en lay Previsión Social.La morenista ha participado en diversas publicaciones en el ámbito económico como "Del salario mínimo al", del mismo modo, a colaborado en diversosy audiovisuales.De 2018 a mediados del 2023 fue designada como la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) durante el mandato del presidenteMás tarde en junio del 2023 el Presidente la nombró la nueva titular de la Secretaría de Gobernación como relevo de, quien aspiraba a la Presidencia de la República.Días antes de que la presidenta Sheinbaum Pardo asumiera el cargo como mandataria federal, Alcalde Luján fue nombrada como la nueva dirigente nacional del partido guinda durante elde Morena y eltomó la posesión de la presidencia defue electa para este cargo luego de quedejara el cargo, para fungir comoen el actual gobierno.-----¿Quién ocuparía el cargo desi acepta ser consejera jurídica?Las versiones en torno al tema también contemplan la salida de, y apuntan a que podría ser quien asuma el cargo en la dirigencia de Morena; no obstante, no es algo que haya sido confirmado aún.Aunque Alcalde aún no da una respuesta a la invitación de la presidenta Sheinbaum, la Mandataria federal indicó que, de aceptar, se abriría elen Morena para renovar su dirigencia y reiteró que Morena definirá sus propios procesos internos."La decisión de quién vaya a ser el dirigente de Morena también se toma en Morena... no somos el partido de Estado", y añadió que en caso quese vaya a la dirigencia de Morena los programas sociales están blindados.