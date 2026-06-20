Maestros van por fin del paro

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Oaxaca, Oax.- La asamblea estatal de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) acordó llevar a consulta con sus bases —por segunda ocasión— la continuidad del paro de labores en Oaxaca.

La Sección 22 es una de las más grandes del movimiento magisterial que realiza un paro nacional desde el pasado 1 de junio en demanda de las abrogaciones de las leyes del ISSSTE y educativa.

A más de tres semanas del inicio de la huelga magisterial en la entidad, la dirigencia también pone a consideración las más recientes propuestas de solución a sus demandas realizadas por los gobiernos federal y estatal.

Los resultados de la consulta advierten que 12 mil 818 profesores optaron por no continuar con la jornada de lucha y 3 mil 594 respondieron que se debe continuar con el paro indefinido de labores. Sin embargo, 10 mil 596 consideraron mínimas e insuficientes las respuestas del gobierno a sus demandas, 5 mil 249 las calificaron como nulas y sólo 301 afirmaron que son suficientes.

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Por otra parte, el abastecimiento de combustible a las diferentes estaciones de servicio de la ciudad de Oaxaca y municipios de la región Valles Centrales, se regularizó luego de que maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) dejaron libre por la noche y parte de la mañana del viernes la terminal de almacenamiento y despacho de Pemex.

Durante cuatro días, entre 15 y 25 gasolineras en Oaxaca fueron cerradas cada día por la falta de combustible, lo que ocasionó compras de pánico.

SEP ofrece partida para contratar maestros

La Secretaría de Educación Pública (SEP) ofreció este viernes un bono especial a la Sección 22 del SNTE para contratar maestros, confirmó Yenni Pérez Martínez, secretaria general de los maestros disidentes de Oaxaca; sin embargo, la oferta no precisa cuánto dinero se le entregará al magisterio oaxaqueño de manera directa para ese fin.

Al término de la marcha, del Ángel de la Independencia a Gobernación, se le preguntó sobre el destino de los recursos.

"No hemos definido la cuestión de eso, va a ir a una consulta a las bases. Entonces, no depende de nosotros, como parte de la representación, sino precisamente que se vaya a valoración de los compañeros", respondió, aunque no quiso precisar el monto que recibirá la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pero aseguró que no es para que se levante el paro.