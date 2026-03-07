Manifestantes protestan en Embajada de EU por intervención en Irán

Manifestantes marchan a la Embajada de Estados Unidos en México para rechazar la reciente intervención militar estadounidense en territorio iraní en el octavo día de bombardeos.

Protesta en la Embajada de Estados Unidos en Polanco

A las 11:00 horas, los protestantes se concentraron en la nueva sede diplomática ubicada en Polanco, donde exigieron el cese de la ofensiva contra Irán y paz para Medio Oriente.

Intervención de la Secretaría de Seguridad Ciudadana

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Durante la protesta se llevaron a cabo rezos colectivos y los manifestantes encendieron bengalas y luminarias de pólvora, lo que motivó una intervención inmediata de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX).

Ayer, la Embajada emitió una alerta para sus ciudadanos, donde advirtió que ante las concentraciones, es posible que se produzcan actos de vandalismo o violencia en ambas protestas, por lo que recomendó a su personal evitar las protestas activas y tener precaución.