María Amparo Casar citada por pensión ilícita de Pemex

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 14 (EL UNIVERSAL).- La presidenta ejecutiva de la organización civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), María Amparo Casar, fue acusada penalmente por la Fiscalía General de la República (FGR) el pasado 12 de diciembre por su presunta responsabilidad en el delito de uso indebido de atribuciones.

Ante esto, la académica está citada el próximo martes 15 de diciembre ante la jueza del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, Diana Selene Medina Hernández, para comparecer por el caso de la pensión vitalicia que obtuvo de Petróleos Mexicanos (Pemex) luego de la muerte de su esposo en octubre de 2004.

Desde enero de 2005, María Amparo Casar recibe aproximadamente 125 mil pesos mensuales, después de que su cónyuge, Carlos Fernando Márquez Padilla García, perdió la vida en las instalaciones de Petróleos Mexicanos por un supuesto accidente de trabajo. Esto es lo que sabemos del caso por el que la FGR investiga a la presidenta de MCCI.

Pemex denuncia a María Amparo Casar por presunta corrupción

El 3 de mayo de 2024, durante la conferencia mañanera del expresidente Andrés Manuel López Obrador, el entonces director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, aseguró que María Amparo Casar participó en un caso de corrupción en contra de la paraestatal.

Romero Oropeza destacó la importancia de la investigación, al tratarse "de un caso de corrupción encabezado por quien dice combatir la corrupción".

De acuerdo con su versión, Carlos Fernando Márquez Padilla García, entonces coordinador de asesores de la Dirección Corporativa de Administración, falleció al caer del piso 12 de la Torre A de Pemex, por lo que Casar solicitó el pago de seguro, ayuda de gastos funerarios y pensión post mortem para sus hijos y para ella por 124 mil pesos mensuales.

"Todo esto fue antes de que hubiera un dictamen pericial. Los directivos de Pemex le dieron tratamiento de accidente omitiendo esperar el dictamen pericial del Ministerio Público que finalmente resolvió que había sido un suicidio", indicó.

Según Octavio Romero, María Amparo Casar y el escritor Héctor Aguilar Camín acudieron con quien era procurador de la Ciudad de México, para solicitarle que "modificara el dictamen, que no pareciera suicidio sino que pareciera accidente para que procediera el pago tanto del seguro como de la jubilación".

Cónyuge de María Amparo Casar se quitó la vida voluntariamente: Pemex

Durante la misma mañanera del 3 de mayo de 2024, Octavio Romero Oropeza informó que se solicitaron copias certificadas de las constancias de la Averiguación Previa del asunto a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Señaló que, al estudiarlas, se encuentra el dictamen pericial en materia de Criminalística y la Determinación de No ejercicio de la Acción Penal, en donde se concluye que "ninguna persona privó de la vida al C. Carlos Fernando Márquez Padilla García, ya que él se quitó la vida voluntariamente".

Pemex retira pensión vitalicia

De acuerdo con Petróleos Mexicanos, al verificarse que el cónyuge de María Amparo Casar ocasionó intencionalmente su muerte, se suspendieron de forma inmediata las prestaciones que se habían estado reconociendo y pagando en favor de la beneficiaria.

Posterior a esto, Romero Oropeza anunció que se realizaron las denuncias correspondientes contra quienes participaron en este caso.

Resaltó que había diversas acciones legales en trámite para intentar recuperar los montos pagados indebidamente, estimado en más de 31 millones de pesos, así como fincar responsabilidades a servidores públicos involucrados.

Juez federal ordena reactivar pago a María Amparo Casar

El 10 de mayo de 2024, un juez federal ordenó a Pemex reintegrar el pago de la pensión post-mortem, pues concedió a la presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción una suspensión de plano en el amparo que tramitó.

En su demanda de amparo, Casar afirmó que con la suspensión del pago su subsistencia "se verá comprometida":

"Dicha pensión, simplemente, se dejó de pagar, de manera unilateral y sin notificación alguna- sin fundamentación ni motivación, evidentemente", acusó.

FGR descarta sesgos en caso María Amparo

El pasado 13 de diciembre, la Fiscalía General de la República, bajo la titularidad de Ernestina Godoy, aseguró que no hay "sesgo" ni "consigna" en el caso de María Amparo Casar.

En redes sociales, la institución afirmó que se analiza detalladamente la indagatoria por la presunta pensión ilícita de Pemex que recibe la académica lo cual, precisó, se judicializó ante una jueza en septiembre de este año y no recientemente.

Por tanto, expresó que es "absolutamente falso" que la FGR trabaje por consigna como "dolosamente" se ha señalado en algunas publicaciones en redes sociales.