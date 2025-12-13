logo pulso
FGR va contra María Amparo Casar "sin sesgo ni consigna", aseguran

Por El Universal

Diciembre 13, 2025 10:37 a.m.
A
María Amparo Casar / Foto: Especial

María Amparo Casar / Foto: Especial

En el caso de la presidenta de la asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), María Amparo Casar Pérez, no hay "sesgo" ni "consigna", aseguró este sábado la Fiscalía General de la República (FGR) ante la crítica de diversos sectores.
Mediante un mensaje en una red social, la institución encabezada por Ernestina Godoy Ramos aseguró que analiza detalladamente la indagatoria por la presunta pensión ilícita de Pemex que recibe la académica, la cual, precisó, se judicializó ante una jueza en septiembre de este año y no recientemente.
Lo anterior, señaló, para "verificar que haya sido integrada conforme a derecho, una vez que fue judicializada en el mes de septiembre y no recientemente, como algunas versiones lo han señalado erróneamente".
Por lo que, aclaró que "es absolutamente falso que esta institución trabaje por consigna, como dolosamente se ha señalado en algunas publicaciones en redes sociales".
Aseguró que la institución "trabaja investigaciones en el marco de la ley, sin sesgos de ningún otro tipo que no sea el marco jurídico, con la finalidad de respetar los derechos de todas las personas".
Lo cierto es que María Amparo Casar Pérez, quien por el momento ha decidido no hacer declaraciones públicas al respecto hasta tener la información necesaria sobre la acusación de los fiscales de Godoy Ramos, deberá comparecer el próximo martes en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Oriente.

