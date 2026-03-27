logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

AUTORIDADES RECORREN EL PROYECTO MÉDICA ORLI

Fotogalería

AUTORIDADES RECORREN EL PROYECTO MÉDICA ORLI

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Marina busca dos veleros con ayuda para Cuba

Por El Universal

Marzo 27, 2026 03:00 a.m.
A
Marina busca dos veleros con ayuda para Cuba

La Marina activó el Plan Marina en su componente de Búsqueda y Rescate (SAR) para localizar dos embarcaciones tipo velero con nueve tripulantes de diferentes nacionalidades, entre franceses, polacos, estadounidenses y cubanos.

Las naves zarparon el viernes 20 de marzo de Isla Mujeres, Quintana Roo, con destino a La Habana, Cuba, transportando tres toneladas de ayuda humanitaria, sin que hasta el momento se tenga comunicación ni confirmación de su arribo.

Entre abrazos, nervios y alegría, Claire, Hugo, Pierre, Ayla, Ira, Alexis, Kun, Adnaan y un niño de cuatro años zarparon a bordo del "Friend Ship" y del "Tiger Moth" a las 9:00 horas y 9:10 horas, respectivamente.

Las embarcaciones, con banderas mexicana y cubana, navegaron frente a las costas de Isla Mujeres durante casi una hora.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Esta flotilla se reuniría en aguas abiertas con el barco "Granma II", que zarpó el viernes 20 de marzo de Puerto Progreso, Yucatán, con 25 activistas, como parte de la movilización internacional "Nuestra América, convoy a Cuba".

La Semar señaló que las embarcaciones tenían previsto llegar entre los días martes 24 y miércoles 25 de marzo, por lo que se activaron los protocolos para salvaguardar la vida humana en el mar.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Gobierno reconoce 132 mil 534 personas desaparecidas
Gobierno reconoce 132 mil 534 personas desaparecidas

Gobierno reconoce 132 mil 534 personas desaparecidas

SLP

El Universal

A la fecha, solo el 33%, es decir, 43 mil 128 registros tienen datos suficientes para la búsqueda

Chapopoteras y buque, fuente del derrame
Chapopoteras y buque, fuente del derrame

Chapopoteras y buque, fuente del derrame

SLP

El Universal

Gobierno federal absuelve a Pemex de la contaminación que, asegura, no es severa

Buscadoras hallan ocho cuerpos en Guaymas
Buscadoras hallan ocho cuerpos en Guaymas

Buscadoras hallan ocho cuerpos en Guaymas

SLP

El Universal

Matan a funcionario a tiros, en Irapuato
Matan a funcionario a tiros, en Irapuato

Matan a funcionario a tiros, en Irapuato

SLP

El Universal