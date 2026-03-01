Marina erradica más de 22 mil 500 plantas de marihuana en Michoacán
La Semar localizó y quemó un plantío de marihuana de 1,500 metros cuadrados en Arteaga.
A
CIUDAD DE MÉXICO, marzo 1 (EL UNIVERSAL).- Integrantes deInfantería de Marinalocalizaron y erradicaron un
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
plantío de marihuana, en la comunidad de Rincón de Valdés, en el municipio de Arteaga, Michoacán.
Los hechos ocurrieron durante recorridos de prevención del delito, efectuados en días pasados, en diversos poblados del municipio de Arteaga, en los que se localizó un plantío con una extensión de mil 500 metros cuadrados, con aproximadamente 22 mil 500 plantas de marihuana, el cual fue incinerado conforme a los protocolos operativos y con estricto apego a la ley.
La Semar reiteró que desempeña sus funciones con el objetivo de fortalecer la seguridad y combatir las actividades ilícitas, para el mantenimiento del Estado de derecho, en beneficio de México.
no te pierdas estas noticias
Marina erradica más de 22 mil 500 plantas de marihuana en Michoacán
SLP
El Universal
La Semar localizó y quemó un plantío de marihuana de 1,500 metros cuadrados en Arteaga.
Playas de Puerto Vallarta registran afluencia normal
SLP
El Universal
Autoridades mantienen presencia de seguridad mientras la actividad turística opera con normalidad.