Marina erradica más de 22 mil 500 plantas de marihuana en Michoacán

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 1 (EL UNIVERSAL).- Integrantes de

y erradicaron un

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

, en la comunidad de Rincón de Valdés, en el, Michoacán.Los hechos ocurrieron durantedel delito, efectuados en días pasados, en diversos poblados del, en los que se localizó un plantío con una extensión de mil 500 metros cuadrados, con aproximadamentede marihuana, el cual fue incinerado conforme a los protocolos operativos y con estricto apego a la ley.Lareiteró que desempeña sus funciones con el objetivo dey combatir las actividades ilícitas, para el mantenimiento del, en beneficio de México.