logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡BUEN AMBIENTE ENTRE AMIGOS!

Fotogalería

¡BUEN AMBIENTE ENTRE AMIGOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Marina erradica más de 22 mil 500 plantas de marihuana en Michoacán

La Semar localizó y quemó un plantío de marihuana de 1,500 metros cuadrados en Arteaga.

Por El Universal

Marzo 01, 2026 03:55 p.m.
A
Marina erradica más de 22 mil 500 plantas de marihuana en Michoacán

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 1 (EL UNIVERSAL).- Integrantes de

Infantería de Marina
localizaron y erradicaron un

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


plantío de marihuana, en la comunidad de Rincón de Valdés, en el municipio de Arteaga, Michoacán.
Los hechos ocurrieron durante recorridos de prevención del delito, efectuados en días pasados, en diversos poblados del municipio de Arteaga, en los que se localizó un plantío con una extensión de mil 500 metros cuadrados, con aproximadamente 22 mil 500 plantas de marihuana, el cual fue incinerado conforme a los protocolos operativos y con estricto apego a la ley.
La Semar reiteró que desempeña sus funciones con el objetivo de fortalecer la seguridad y combatir las actividades ilícitas, para el mantenimiento del Estado de derecho, en beneficio de México.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Marina erradica más de 22 mil 500 plantas de marihuana en Michoacán
Marina erradica más de 22 mil 500 plantas de marihuana en Michoacán

Marina erradica más de 22 mil 500 plantas de marihuana en Michoacán

SLP

El Universal

La Semar localizó y quemó un plantío de marihuana de 1,500 metros cuadrados en Arteaga.

Playas de Puerto Vallarta registran afluencia normal
Playas de Puerto Vallarta registran afluencia normal

Playas de Puerto Vallarta registran afluencia normal

SLP

El Universal

Autoridades mantienen presencia de seguridad mientras la actividad turística opera con normalidad.

Habrá ley seca por el concierto de Shakira
Habrá ley seca por el concierto de Shakira

Habrá ley seca por el concierto de Shakira

SLP

El Universal

Cuando el duelo se convierte en tortura
Cuando el duelo se convierte en tortura

Cuando el duelo se convierte en tortura

SLP

El Universal