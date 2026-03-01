Mario Delgado encabeza conmemoración de 100 años de Normal Ayotzinapa

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 1 (EL UNIVERSAL).- El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, encabezó la ceremonia de conmemoración por los 100 años de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa, Guerrero, acto en el que expresó su "respeto y solidaridad" con los 43 estudiantes desaparecidos en septiembre de 2014.

Mario Delgado destaca legado y compromiso social

El titular de la SEP mencionó que esta institución "emblemática del país" destaca por la formación de miles de maestros rurales, comprometidos con la justicia histórica y la "transformación del México profundo".

"Educar a las hijas e hijos de los campesinos más pobres es el mayor acto de dignidad y vocación social", expresó durante la ceremonia solemne, realizada en el Salón Iberoamericano de la SEP, de acuerdo con un comunicado difundido por la dependencia federal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Delgado señaló que las normales rurales nacieron como un proyecto educativo comunitario inspirado en figuras como Rafael Ramírez Castañeda y José Santos Valdés, quienes concibieron "la escuela como Casa del Pueblo y formaron maestras y maestros que, además de enseñar a leer y escribir, acompañan a las comunidades a comprender y transformar su realidad".

Tradición pedagógica y memoria histórica

En ese sentido, aseguró que dicha tradición pedagógica es fundamento vivo de la Nueva Escuela Mexicana, la cual, dijo, retoma el enfoque humanista, crítico y comunitario que las normales rurales han practicado durante un siglo.

Mario Delgado, al encabezar esta ceremonia, sostuvo que la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa marcó un parteaguas en la vida pública del país que consolidó el llamado colectivo al "nunca más" desde la función pública.

En su intervención, reconoció a los egresados de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa y garantizó que en este gobierno se honra su legado y compromiso social.

"Cien años de Ayotzinapa son cien años de pedagogía de la dignidad, de educación popular y de vanguardia educativa al servicio del pueblo de México", concluyó.

En el evento también participó Juan Carlos Salazar Domínguez, estudiante de cuarto grado de la institución, afirmó que este aniversario no es sólo una cifra, sino "el símbolo de 100 años de resistencia y vocación de servicio hacia las comunidades más marginadas de México".

El joven alumno también recordó la ausencia de los 43 normalistas desaparecidos en 2014 e hizo un llamado a transformar el dolor en un compromiso con el respeto a los derechos humanos.