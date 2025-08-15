Mario Delgado y su "error" millonario

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, reconoció que el departamento que adquirió en Paseo de la Reforma tuvo un costo de 15 millones de pesos, aunque en su declaración patrimonial inicial aparecía por solo 1.5 millones.

Tras la revelación de los periodistas Claudio Ochoa Huerta y Alberto Valiente, Delgado difundió un comunicado donde aseguró que todo se debió a "un error de captura" y que ya fue subsanado en su Declaración de Modificación Patrimonial y de Intereses 2025, presentada en mayo.

El exdirigente de Morena explicó que el inmueble fue adquirido en agosto de 2024, dos meses antes de asumir la SEP, y que "sigue pagándolo". Añadió que la compra está inscrita en el Registro Público de la Propiedad y que en la versión pública de su declaración no aparecen las aclaraciones de bienes inmuebles "por tratarse de datos personales".

En el mismo edificio, el Condominio Magno, Delgado ya contaba con otro departamento comprado en 2015 por 4.8 millones, aunque en su declaración lo reportó por 4.3 millones. Ambos inmuebles comparten terraza.

El reportaje periodístico también advierte que en dos años, Delgado destinó alrededor de 17 millones de pesos en bienes raíces, cifra que no se corresponde con los ingresos reportados en la Plataforma Nacional de Transparencia:

91 mil pesos mensuales cuando presidió Morena (1.09 mdp al año).

61 mil 600 mensuales por arrendamientos.

Aun así, el secretario defendió que todo su patrimonio está registrado desde hace 25 años y negó ocultar información o realizar operaciones sospechosas.

