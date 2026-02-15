Marx Arriaga niega salida y convoca protesta en SEP

OAXACA, Oax., febrero 15 (EL UNIVERSAL).- Tres militantes del

de Oaxaca (CCORO) fueron víctimas de

y, después fueron detenidos por lade Miahuatlán de Porfirio Díaz, tras haber realizado un "autosecuestro".De acuerdo con el CCORO, las tres víctimas:y dos de sus hijos Ángel Reyes Morales y Bernabé Reyes Morales, fueron víctimas de unamediante llamadas telefónicas, en la que les informaron que tenían secuestrado a, otro de los hijos de Joaquín Roque, y pedían una fuerte cantidad de dinero a cambio de dejarlo libre.Al mismo tiempo, dijo la organización, "sostenían una llamada con el supuesto secuestrado amenazándolo que de colgar la llamada atentarían contra sus familiares, lo cual hacía imposible su localización".Al no poder contactar a su hermano, la familia se vio obligada a conseguir el dinero, por lo que acudieron alde Ismael, donde colaboraron facilitando el dinero para el rescate, y quienes tampoco lograron localizar a Ismael. Los supuestos delincuentes habían amenazado de no acudir a la policía.Al trasladarse al punto donde se entregaría el dinero, los tres hombres fueron interceptados por lade Miahuatlán de Porfirio Díaz, quienes los pusieron a disposición del. Fueron acusados de, pese a que, el supuesto secuestrado ha declarado lo contrario."Este hechoy vecinas de la agencia de Palo Grande Miahuatlán, de donde son originarios nuestros compañeros, ya que son unay trabajadora sin ningún antecedente o vínculo criminal", expresó la CCORO.Por esta razón, comentaron, "acudieron apara exigir lade nuestros compañeros y hasta el momento se mantienen en espera de que else retracte de esta detención arbitraria y reconozca que sus elementos policiacos han obrado de manera equivocada, deteniendo a las víctimas y no a los delincuentes que se han apoderado de la región".Tras las protestas de los familiares y los pronunciamientos de solidaridad de diferentesde Oaxaca, las tres personas fueron puestas en libertad la noche de ayer sábado.