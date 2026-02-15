Realizan operativos en Sinaloa y detienen a 3 con armas y drogas

CULIACÁN, Sin., febrero 15 (EL UNIVERSAL).- En operativos realizados por las

en dos municipios distintos, fueron detenidos

por diversos delitos, entre ellos, posesión de armas de fuego, cargadores, drogas y circular en vehículo con reporte de robo, por lo que fueron puestos a disposición delComo parte delde vigilancia de lasque se celebran en la ciudad de Mazatlán, en la, fue observado por el grupo de Operaciones especiales del Estado, quien viajaba en una motocicleta y al percatarse de su presencia este intento huir del lugar.Tras una breve, este logró ser detenido y al someterlo a una, se le encontróde plástico, con una yerba verde, con las características de la, las cuales dieron un peso de 336 gramos, 120 bolsas, con una sustancia, blanca, con características de la metanfetamina, con un peso de 51 gramos.También, se le encontrócon un polvo blanco, con las características de la, con un pese de ocho gramos y la motocicleta que conducía cuenta con reporte de robo, por lo que este fue puesto a disposición delEn la capital del estado, elementos de laen un recorrido por la, observaron a una persona caminando aprisa, en, por lo que se procedió a ser retenido y sometido a unaA esta persona, se le encontró fajada una, conabastecidos, para esta arma y 14 cartuchos útiles calibre 45, por lo que se procedió a ser trasladado a la delegación de lade la República.En la, el personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado detectaron que una persona circulaba en un, el cual asumió unaal observar su presencia,Luego de ser retenido y sometido a una inspección, se descubrió que este, llevaba consigo unabastecidos para esta arma,útiles y el vehículo que conducía un, color blanco, cuenta con reporte de robo.