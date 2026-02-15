logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CUMPLE 40 AÑOS!

Fotogalería

¡CUMPLE 40 AÑOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Víctimas de secuestro son detenidas en Oaxaca por "autosecuestro"

Tras protestas y apoyo social, las tres personas detenidas en Oaxaca fueron liberadas el sábado.

Por El Universal

Febrero 15, 2026 10:38 a.m.
A
Víctimas de secuestro son detenidas en Oaxaca por autosecuestro

OAXACA, Oax., febrero 15 (EL UNIVERSAL).-

Tres militantes
del Consejo de Comunidades en Resistencia de Oaxaca

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


(CCORO) fueron víctimas de secuestro virtual y, después fueron detenidos por la policía municipal de Miahuatlán de Porfirio Díaz, tras haber realizado un "autosecuestro".
De acuerdo con el CCORO, las tres víctimas: Joaquín Roque Reyes y dos de sus hijos Ángel Reyes Morales y Bernabé Reyes Morales, fueron víctimas de una extorsión virtual mediante llamadas telefónicas, en la que les informaron que tenían secuestrado a Ismael Reyes Morales, otro de los hijos de Joaquín Roque, y pedían una fuerte cantidad de dinero a cambio de dejarlo libre.
Al mismo tiempo, dijo la organización, "sostenían una llamada con el supuesto secuestrado amenazándolo que de colgar la llamada atentarían contra sus familiares, lo cual hacía imposible su localización".
Al no poder contactar a su hermano, la familia se vio obligada a conseguir el dinero, por lo que acudieron al centro de trabajo de Ismael, donde colaboraron facilitando el dinero para el rescate, y quienes tampoco lograron localizar a Ismael. Los supuestos delincuentes habían amenazado de no acudir a la policía.
Al trasladarse al punto donde se entregaría el dinero, los tres hombres fueron interceptados por la policía municipal de Miahuatlán de Porfirio Díaz, quienes los pusieron a disposición del Ministerio Público. Fueron acusados de auto-secuestro, pese a que Ismael Reyes Morales, el supuesto secuestrado ha declarado lo contrario.
"Este hecho indignó a vecinos y vecinas de la agencia de Palo Grande Miahuatlán, de donde son originarios nuestros compañeros, ya que son una familia honesta y trabajadora sin ningún antecedente o vínculo criminal", expresó la CCORO.
Por esta razón, comentaron, "acudieron a manifestarse para exigir la libertad inmediata de nuestros compañeros y hasta el momento se mantienen en espera de que el presidente municipal Cesar Figueroa se retracte de esta detención arbitraria y reconozca que sus elementos policiacos han obrado de manera equivocada, deteniendo a las víctimas y no a los delincuentes que se han apoderado de la región".
Tras las protestas de los familiares y los pronunciamientos de solidaridad de diferentes organizaciones sociales de Oaxaca, las tres personas fueron puestas en libertad la noche de ayer sábado.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Víctimas de secuestro son detenidas en Oaxaca por autosecuestro
Víctimas de secuestro son detenidas en Oaxaca por autosecuestro

Víctimas de secuestro son detenidas en Oaxaca por "autosecuestro"

SLP

El Universal

Tras protestas y apoyo social, las tres personas detenidas en Oaxaca fueron liberadas el sábado.

Realizan operativos en Sinaloa y detienen a 3 con armas y drogas
Realizan operativos en Sinaloa y detienen a 3 con armas y drogas

Realizan operativos en Sinaloa y detienen a 3 con armas y drogas

SLP

El Universal

Tres jóvenes fueron detenidos en Sinaloa por portar armas, drogas y vehículos con reporte de robo.

Choque en Uruapan: alcaldesa denuncia persecución por cobro de predial
Choque en Uruapan: alcaldesa denuncia persecución por cobro de predial

Choque en Uruapan: alcaldesa denuncia persecución por cobro de predial

SLP

Redacción

Diputados piden investigar al ayuntamiento

SEP frena rumores: libros gratuitos no se tocan
SEP frena rumores: libros gratuitos no se tocan

SEP frena rumores: libros gratuitos no se tocan

SLP

El Universal

Educación federal niega modificaciones y rechaza retiro de contenidos históricos.