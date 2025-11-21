Más de 10 millones de mujeres sufrieron ciberacoso: INEGI

El INEGI informó que en 2024 más de 10 millones de mujeres y 8 millones de hombres en México fueron víctimas de ciberacoso, una forma de violencia digital que incluye intimidación, amenazas, hostigamiento y uso indebido de información personal.

De acuerdo con los datos oficiales, la conducta más frecuente para ambos sexos fue el contacto mediante identidades falsas, reportado por 36% de las víctimas.

En agresiones de índole sexual, 29% de las mujeres y 13.9% de los hombres recibieron insinuaciones o propuestas sexuales, mientras que 27.5% y 15.8%, respectivamente, fueron expuestos a contenido sexual no solicitado.

Ciberacoso en México.

El informe también señala que 24.6% de los hombres y 21% de las mujeres recibieron llamadas ofensivas, y 35.9% y 32.4% fueron víctimas de mensajes agresivos. Entre las modalidades registradas también aparecen: suplantación de identidad, rastreos de cuentas, y amenazas de publicar información personal, audios o videos para extorsionar.

¿Quiénes son los agresores?

El estudio muestra que:

52.1% de las mujeres y 57% de los hombres víctimas identificaron solo a hombres como responsables.

20.9% de las mujeres y 17.2% de los hombres señalaron que fueron únicamente mujeres .

Cerca del 26% en ambos casos reportó agresiones provenientes de mujeres y hombres.

En cuanto al vínculo con los agresores:

61.4% de las mujeres y 64.7% de los hombres señalaron a personas desconocidas .

21.6% indicó que fueron solo personas conocidas .

Entre 13% y 17% dijo haber sido acosado por conocidos y desconocidos.

Emociones y efectos en las víctimas

El ciberacoso generó:

Enojo : 61.1% de mujeres y 55.4% de hombres.

Desconfianza : 39.7% y 33%.

Miedo: 34.5% y 16%.

Además de estrés, frustración, inseguridad y nerviosismo.

Cómo reaccionan las víctimas

Las principales medidas adoptadas fueron:

Bloquear a la persona o cuenta: 71.2% de mujeres y 60.9% de hombres.

Denunciar ante Fiscalía, MP o plataforma: 13.2% y 8.6%.

Ignorar o no responder : 12.2% y 16.5%.

Cambiar número o contraseñas: alrededor de 9–10%.

El INEGI recordó, en el marco del 25 de noviembre, que la violencia contra las mujeres también ocurre en medios digitales y vulnera derechos como la privacidad, la seguridad, la integridad emocional y la libertad de expresión.