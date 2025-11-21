Más de 10 millones de mujeres sufrieron ciberacoso: INEGI
La agresión más frecuente fue el contacto con identidades falsas.
El INEGI informó que en 2024 más de 10 millones de mujeres y 8 millones de hombres en México fueron víctimas de ciberacoso, una forma de violencia digital que incluye intimidación, amenazas, hostigamiento y uso indebido de información personal.
De acuerdo con los datos oficiales, la conducta más frecuente para ambos sexos fue el contacto mediante identidades falsas, reportado por 36% de las víctimas.
En agresiones de índole sexual, 29% de las mujeres y 13.9% de los hombres recibieron insinuaciones o propuestas sexuales, mientras que 27.5% y 15.8%, respectivamente, fueron expuestos a contenido sexual no solicitado.
"La Ley Olimpia en SLP quedó mal hecha": diputada pide corregir ante violencia digital
Gabriela Torres busca incluir grabación, tenencia y extorsión con contenido íntimo.
El informe también señala que 24.6% de los hombres y 21% de las mujeres recibieron llamadas ofensivas, y 35.9% y 32.4% fueron víctimas de mensajes agresivos. Entre las modalidades registradas también aparecen: suplantación de identidad, rastreos de cuentas, y amenazas de publicar información personal, audios o videos para extorsionar.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
¿Quiénes son los agresores?
El estudio muestra que:
52.1% de las mujeres y 57% de los hombres víctimas identificaron solo a hombres como responsables.
20.9% de las mujeres y 17.2% de los hombres señalaron que fueron únicamente mujeres.
Cerca del 26% en ambos casos reportó agresiones provenientes de mujeres y hombres.
En cuanto al vínculo con los agresores:
61.4% de las mujeres y 64.7% de los hombres señalaron a personas desconocidas.
21.6% indicó que fueron solo personas conocidas.
Entre 13% y 17% dijo haber sido acosado por conocidos y desconocidos.
Emociones y efectos en las víctimas
El ciberacoso generó:
Enojo: 61.1% de mujeres y 55.4% de hombres.
Desconfianza: 39.7% y 33%.
Miedo: 34.5% y 16%.
Además de estrés, frustración, inseguridad y nerviosismo.
Cómo reaccionan las víctimas
Las principales medidas adoptadas fueron:
Bloquear a la persona o cuenta: 71.2% de mujeres y 60.9% de hombres.
Denunciar ante Fiscalía, MP o plataforma: 13.2% y 8.6%.
Ignorar o no responder: 12.2% y 16.5%.
Cambiar número o contraseñas: alrededor de 9–10%.
Activista destaca impacto de la violencia digital
Refleja impunidad en la explotación de imágenes sexuales de mujeres: Olimpia
El INEGI recordó, en el marco del 25 de noviembre, que la violencia contra las mujeres también ocurre en medios digitales y vulnera derechos como la privacidad, la seguridad, la integridad emocional y la libertad de expresión.
no te pierdas estas noticias
Más de 10 millones de mujeres sufrieron ciberacoso: INEGI
El Universal
La agresión más frecuente fue el contacto con identidades falsas.
Sheinbaum llama a concentración en Zócalo CDMX por aniversario de la 4T
El Universal
Evento en el Zócalo de la Ciudad de México para celebrar el aniversario de la Cuarta Transformación convocado por la presidenta Sheinbaum
Detenidos siete funcionarios por asesinato de Carlos Manzo
AP
Siete funcionarios de Uruapan detenidos por su probable participación en el asesinato del alcalde Carlos Manzo.