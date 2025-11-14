Activista destaca impacto de la violencia digital

La activista y defensora de los derechos digitales Olimpia Coral Melo informó que en la entidad ya se han detectado casos de alteración de imágenes de mujeres mediante inteligencia artificial, usados con fines de acoso digital.

La denuncia más reciente, comentó, fue realizada por una joven del CBTis 131 y relató que, aunque la imagen no era sexual, fue manipulada para hostigarla en línea. La activista enfatizó que este tipo de prácticas reflejan la creciente deshumanización de los espacios digitales y la impunidad en la explotación de imágenes sexuales de mujeres.

Melo explicó que estos casos se suman a la problemática de mercados ilegales de imágenes íntimas, que se comercializan de manera separada a los hallazgos recientes de la policía cibernética en dos carpetas con contenido ilícito, en su mayoría de menores de edad.

La activista advirtió además sobre la fabricación de robots sexuales a imagen de mujeres, que forman parte de la hipersexualización de la cultura porno. “No se trata de satanizar la tecnología, sino de cuestionar la construcción social que permite la masificación de la violación de nuestros cuerpos”, indicó, y resaltó la importancia de tipificar correctamente estos hechos como delitos contra la intimidad sexual.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En cuanto a la revictimización de víctimas y la limitada denuncia de casos, la activista mencionó que el miedo y la revictimización son factores que impiden a las mujeres presentar denuncias. Resaltó la necesidad de protocolos interinstitucionales y campañas de prevención en escuelas, así como la educación sobre derechos digitales para garantizar el acceso a la justicia.