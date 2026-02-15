Más de 123 mil personas asisten al Carnaval Internacional Mazatlán 2026

MAZATLÁN, Sin., febrero 15 (EL UNIVERSAL).- El

, "Arriba la Tambora", sigue regalando gratos momentos y en su tercer día de actividades el

sorprendió con unque iluminó el cielo y emocionó a más de 95 mil asistentes que se dieron cita en la zona de, al ritmo de la banda sinaloense.Durante casi media hora, el, Turismo y Arte de Mazatlán, con pirotecnia, revivió la épicaen el Puerto de Mazatlán, cuando elen la embarcación "La Cordelière" intentó tomar la costa y el Ejército Mexicano desde tierra protegió la ciudad, al contener y vencer al enemigo.La Presidenta del Sistema DIF Sinaloa,, en representación del Gobernador, el Doctor Rubén Rocha Moya, y la Presidenta Municipal, Estrella Palacios Domínguez, estuvieron presentes durante el, el cual estuvo a cargo del, e iluminó el cielo desde seis diferentes barcazas, y otros puntos en tierra, causando la sensación en miles de espectadores que se dieron cita en el corazón carnavalero de, así como las calles aledañas.Este espectáculo fue acompañado por el sonido local que interpretóde lacomo "El niño perdido", "Amor Eterno" interpretado por, "El Coyotito", "La Cuichi", "Mazatlán", "Palillos Chinos" y "El Sinaloense", que al compás de las notas musicales causaron la sensación, en medio de una constelación de pirotecnia.De acuerdo con datos proporcionados por la, en este tercer día de la máxima fiesta porteña se registró una asistencia de más de, entre locales y turistas, ya que en la zonas defueron 95 mil asistentes, en avenida Del Mar se contabilizaron 5 mil, y en el Estadio "Teodoro Mariscal" fueron 23 mil personas.