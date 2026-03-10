logo pulso
Nacional

Más de mil mexicanos han sido evacuados de Medio Oriente

La presidenta detalló que todos han regresado a salvo ante el conflicto bélico

Por El Universal

Marzo 10, 2026 10:47 a.m.
A
Más de mil mexicanos han sido evacuados de Medio Oriente

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que al día de hoy mil 009 mexicanos han sido evacuados de países que se encuentran en la zona de conflicto bélico en Medio Oriente.

En Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo federal detalló que debido a que varios países de la región han cerrado vuelos, los mexicanos se transportan por tierra y en países en donde ya hay vuelos, como en Turquía, se procede a trasladarlos a México.

"Mil 009 mexicanas y mexicanos que se transportan por tierra y ahí donde ya hay vuelos ya son repatriados. Turquía es uno de los países en donde hay vuelos y pueden regresar a México", explicó.

A pregunta expresa en conferencia de prensa matutina sobre si las autoridades migratorias de nuestro país tienen registro del ingreso a México de ciudadanos iraquíes en condición de refugiados, la mandataria federal indicó que hasta ahora no hay registro.

LEA TAMBIÉN

SRE reporta evacuación de 629 mexicanos en Medio Oriente

Por condiciones en Irán, la embajada mexicana operará desde Azerbaiyán a partir del lunes próximo.

SLP

El Universal

La presidenta detalló que todos han regresado a salvo ante el conflicto bélico

