Matan a un policía de tránsito en Jiutepec, Morelos

Por El Universal

Enero 18, 2026 03:00 a.m.
A
Matan a un policía de tránsito en Jiutepec, Morelos

CUERNAVACA, Mor.- Un elemento de la Policía de Tránsito fue acribillado cuando ordenaba el tráfico a dos calles del Palacio municipal de Jiutepec. Su cuerpo registra un impacto de arma de fuego en la cabeza. El jueves, en ese mismo municipio, fueron emboscados dos agentes ministeriales con saldo de un muerto y otro gravemente herido.

En un video que tiene la Fiscalía General del Estado se ve a un hombre de unos 25 años de edad, vestido con pantalón de mezclilla, gorra, sudadera negra y tenis blancos justo en el momento en que se aproxima al policía víctima y le dispara a la cabeza.

Las primeras imágenes circularon en redes sociales y minutos después la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana sobrevoló la zona metropolitana de Cuernavaca con el helicóptero oficial para buscar y detener al pistolero, pero hasta las 20:00 horas no se conocían los resultados.

En Jiutepec, las autoridades municipales y estatales reforzaron la seguridad debido a que este municipio inaugura este domingo el primer carnaval del estado.

El cadáver del policía quedó tendido sobre la calle Motolinía, a la altura del rastro municipal, y cuando los cuerpos de rescate llegaron al sitio confirmaron la ausencia de signos vitales.

De acuerdo con información recabada por las autoridades, el presunto responsable escapó rumbo a la colonia Vista Hermosa.

Durante un operativo de búsqueda, policías localizaron prendas de vestir abandonadas en la calle Campesinos, las cuales podrían pertenecer al agresor.

La escena fue asegurada y personal de la Fiscalía realizó el levantamiento de indicios, para esclarecer el crimen.

