MC exige 2 días de descanso continuos en reducción de jornada laboral

Barrales de MC denuncia intento de desvirtuar la esencia de la reforma laboral en México

Por El Universal

Diciembre 08, 2025 04:09 p.m.
A
MC exige 2 días de descanso continuos en reducción de jornada laboral

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 8 (EL UNIVERSAL).- Alejandra Barrales Magdaleno, vicecoordinadora de Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado, criticó que desde el gobierno federal se intente "dar la vuelta" a la propuesta de reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, planteamiento que, dijo, tiene como objetivo central garantizar un "descanso reparador" y fortalecer la convivencia familiar.

En rueda de prensa, Barrales afirmó que la iniciativa original busca que los trabajadores gocen de dos días de descanso continuos, lo que permite no solo un mayor bienestar emocional y familiar, sino también un impacto positivo en la economía interna, al estimular actividades recreativas y de consumo.

Sin embargo, denunció que la alternativa que han comenzado a socializar representantes del Ejecutivo -reducciones parciales de 30 minutos o una hora en distintos días- desvirtúa completamente la esencia de la reforma.

"Se le está tratando de dar la vuelta al planteamiento de fondo de las 40 horas. La propuesta lo que busca de fondo es que haya un descanso reparador para los trabajadores. (...) Cuando viene el gobierno y nos dice que la propuesta puede ser que haya media hora menos, una hora menos en determinados horarios, pues entonces, diríamos en el argot sindical, nos están chicaneando la propuesta, porque al final sí nos quieren dar las 40 horas supuestamente, pero en pedacitos.

"No es lo que se está planteando, porque no es lo mismo que que un trabajador descanse el fin de semana o dos días a la semana, a que descanse de manera intermitente media hora, 40 minutos, una hora al final de una jornada laboral", criticó.

La senadora de MC insistió en que el sentido de la reforma es permitir desconexión real del trabajo y tiempo de calidad con las familias.

"La idea es la convivencia familiar. Que el papá o la mamá puedan estar en casa el fin de semana, convivir con sus hijos, planear una salida", recalcó.

Barrales adelantó que MC buscará hacer llegar información técnica al gobierno y a los actores involucrados en la discusión legislativa para mostrar que la demanda no es un capricho, sino que está respaldada por evidencia sobre los beneficios laborales y sociales de la reducción de jornada semanal.

