"Me va cuidar la gente, no temo por nada", dice AMLO

A cinco días de que concluya su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que desconoce si contará con seguridad al retirarse a su quinta en Palenque, Chiapas, pero aseguró que "no temo por nada".

En Palacio Nacional, el Mandatario federal reiteró su exhortó a que sus simpatizantes no lo busquen en su quinta y adelantó que si no le hacen caso, comenzará a sospechar que son conservadores y "me voy a empezar a preguntar "¿de parte de quién?".

"¿Va a tener seguridad para que lo cuiden ahora que se vaya a su quinta?", se le preguntó en conferencia de prensa matutina.

"Pues voy a estar ahí y me va cuidar la gente, pero no temo por nada", dijo.

"¿Se le va a signar seguridad, presidente?", se le insistió.

"No sé todavía, todavía no lo he resuelto eso, pero la gente me va cuidar. Nada más que les vuelvo a pedir a todos que ya no me busquen allá. Recuerdo que el martes entregó la banda me voy a quedar unos días para aclimatarme, y luego me voy a ir allá. Pedirles pues que me ayuda si no me visitan porque si van lo van usar de pretextos mis adversarios disfrazados de periodistas para ir a espiarme. Entonces quiero tener tranquilidad para poder decirme a escribir.

"Ahora si no me hacen caso, pues ya voy a empezar a sospechar 'estos son conversadores'. Me voy a empezar a preguntar `¿de parte de quién?´. Yo sé que la gente me va respetar", respondió.

En Palacio Nacional, el presidente López Obrador señaló que "en una de esas" encuentra la oportunidad en donde no haya mucha gente podrá salir a nadar o a "macanear" (practicar beisbol).

"Llevo años viviendo tranquilo con mi conciencia tranquila y así voy a seguir", dijo.