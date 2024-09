México ya no es una colonia y se debe de respetar: AMLO

Al acusar que las élites españolas venían a "hacer su agosto", el presidente Andrés Manuel López Obrador refrendó su apoyo a la decisión de Claudia Sheinbaum de no invitar al rey de España Felipe VI a su toma de posesión como presidenta y señaló que es dejar de manifiesto que México ya no es una colonia de ningún país extranjero y que se debe de respetar a nuestro país.

"Yo apoyo a la presidenta, a nuestra presidenta en esa decisión y sí en efecto, es dejar de manifiesto que México ya no es una colonia de ningún país extranjero y que se debe de respetar a México".

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal acusó que en el llamado periodo neoliberal las élites españolas estaban muy mal acostumbradas a ver a México como "tierra de conquista" y venir a "hacer su agosto".

"Estaban muy mal acostumbrados porque durante el periodo neoliberal venían a hacer su agosto desde España, me refiero a las élites, no al pueblo español -el pueblo español es un pueblo trabajador, es un pueblo hermano- pero las élites políticas económica veían a México como tierra de conquista".

El presidente López Obrador destacó que otros gobiernos ya han ofrecido disculpas por los abusos cometidos a los pueblos originarios durante la llegada de los invasores al continente americano.