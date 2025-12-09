Metro rescata 11 animales exóticos y 73 mascotas en 2025

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 9 (EL UNIVERSAL).- El Metro informó que de enero a la fecha, un total de 11 animales de diferentes especies fueron rescatados o decomisados al interior de la red del Metro.

Además, durante el mismo período, han sido rescatados 70 canes y tres gatos.

Indicó que el objetivo de resguardar y garantizar su integridad física, al encontrarse varios de ellos en instalaciones de alto riesgo, abandonados al interior de vagones e incluso viajando sin la debida protección, como mascotas exóticas.

En el marco del Día Internacional de los Derechos de los Animales, que se celebra el 10 de diciembre, el Sistema de Transporte Colectivo Metro refrenda su compromiso para protegerlos y contribuir a su bienestar integral.

Las especies incluyen iguanas, serpientes, una tortuga, un caimán, una zarigüeya y un gavilán Cooper. Algunas fueron decomisadas, como es el caso de una serpiente (Pitón Bola) que un menor de edad portaba como mascota.

El STC Metro reconoció la labor de los elementos de las policías Auxiliar (PA) y Bancaria e Industrial (PBI) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, asignados a la vigilancia de las estaciones, quienes, en sus recorridos diarios durante todo el horario de servicio, también atienden este tipo de incidencias.

De acuerdo con el protocolo establecido, las especies animales han sido entregadas a la Brigada de Vigilancia Animal, instancia encargada de su resguardo y correcta atención.

Además, el organismo destaca la labor del personal de las Coordinaciones de Transportación y de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, quienes realizan el oportuno rescate de canes avistados en las vías o de gatos al interior de las estaciones.