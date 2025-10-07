Mexicanos de la Flotilla Sumud detenidos por Israel llegan a Estambul
Cancillería mexicana agradece a Turquía por colaborar en tránsito seguro de mexicanos detenidos en Israel
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que las seis personas mexicanas detenidas y posteriormente liberadas por Israel, que participaban con la Flotilla Sumud, hicieron una Escala en Estambul como parte de su proceso de repatriación.
Al grupo lo acompaña el embajador de México en Israel, Mauricio Escanero, y fueron recibidos por el cónsul de México en Estambul, Alberto Fierro.
"La Cancillería agradece a las autoridades de Turquía, que han extendido facilidades para el tránsito seguro del grupo", destacó la SRE a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente.
La Cancillería indicó que las y los connacionales ya se comunicaron con sus familiares y sigue el contacto con ellos para dar seguimiento a su repatriación.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Mexicanos de la Flotilla Sumud detenidos por Israel llegan a Estambul
El Universal
Cancillería mexicana agradece a Turquía por colaborar en tránsito seguro de mexicanos detenidos en Israel
Fiscal Bertha Alcalde anunciará avances de investigación de explosión de pipa
El Universal
Transparencia y objetividad en resultados de investigación de pipa en Puente de la Concordia
Polémica en el Senado por retroactividad en la Ley de Amparo
El Universal
La reforma a la Ley de Amparo en el Senado desata controversia al incluir retroactividad en su normativa.