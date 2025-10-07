logo pulso
Mexicanos de la Flotilla Sumud detenidos por Israel llegan a Estambul

Cancillería mexicana agradece a Turquía por colaborar en tránsito seguro de mexicanos detenidos en Israel

Por El Universal

Octubre 07, 2025 05:32 p.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que las seis personas mexicanas detenidas y posteriormente liberadas por Israel, que participaban con la Flotilla Sumud, hicieron una Escala en Estambul como parte de su proceso de repatriación.

Al grupo lo acompaña el embajador de México en Israel, Mauricio Escanero, y fueron recibidos por el cónsul de México en Estambul, Alberto Fierro.

"La Cancillería agradece a las autoridades de Turquía, que han extendido facilidades para el tránsito seguro del grupo", destacó la SRE a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente.

La Cancillería indicó que las y los connacionales ya se comunicaron con sus familiares y sigue el contacto con ellos para dar seguimiento a su repatriación.

SLP

El Universal

