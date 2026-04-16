México acumula más de 130 mil personas desaparecidas

CIUDAD DE

, abril 16 (EL UNIVERSAL).-

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acumula más deconregistrados sólo en 2024, mientras que al menos 35 personas buscadoras han sido asesinadas y ocho permanecen desaparecidas desde 2010, de acuerdo con el informe "Nombres sin cuerpo y cuerpos sin nombre", elaborado por la organizaciónSegún la, esas cifras reflejan unay unaampliamente rebasada.Subraya que frente a la magnitud del fenómeno, apenas existende investigación, lo que evidencia lade lasante una tragedia de escala nacional. A ello se suma la falta de registros oficiales sobre fosas clandestinas, restos exhumados y capacidad forense, lo que profundiza la opacidad y dificulta la identificación de víctimas.En este contexto, el informe advierte que el número de desapariciones ha crecido de forma "dramática", sin que las instituciones encargadas de búsqueda, investigación e identificación hayan sido fortalecidas. Por el contrario, señala que losno han estado acompañados de presupuesto ni de políticas públicas efectivas, por lo que no han tenido impacto real en las capacidades del Estado.Además, se acusa un presuntopor alterar las cifras delde Personas Desaparecidas y No Localizadas, en un intento por minimizar la dimensión del problema. Mientras tanto, los servicios forenses operan con graves carencias de personal y equipamiento, agravando el rezago en la identificación de restos.El informe también documenta la inacción de instituciones clave: lacarece de instrumentos como el Programa Nacional de Búsqueda; lamantiene un papel marginal; y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) es señalada por una postura "subordinada" al gobierno.En conjunto, sostiene, estashan contribuido alde losAnte este vacío, lashan asumido directamente las labores de búsqueda, exponiéndose afrente a organizaciones criminales. Esta situación, advierte el informe, ha desplazado la responsabilidad del Estado hacia las víctimas.En el plano internacional, el escrutinio ha sido creciente. Desde 2022, elde laha advertido queenfrenta una situación generalizada de desapariciones, conde acción urgente, la cifra más alta a nivel mundial. Esto refleja que lasrecurren sistemáticamente a instancias internacionales ante la falta de respuesta interna.El pasado, dicho Comité concluyó que existen indicios de desapariciones generalizadas y sistemáticas, que podrían constituir, y anunció que llevará el caso ante la Asamblea General de laFrente a este panorama,proponepara comisiones de búsqueda,y servicios forenses; implementar un; establecer protocolos homologados de investigación; y transparentar los registros de personas desaparecidas, fosas y datos forenses, con participación activa de lasy cumplimiento de estándares internacionales.