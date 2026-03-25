México alerta por turismo sexual infantil en Mundial 2026

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 25 (EL UNIVERSAL).- Organizaciones, especialistas y legisladores alertaron que durante el Mundial de Futbol se detonará la explotación y el turismo sexual infantil en México, así como en redes sociales se venden boletos para este evento junto con catálogos de menores, pero aún así nuestro país que no cuenta con protocolos, alertas, ni convenios con la Interpol para frenar este delito.

En rueda de prensa en el Senado, señalaron que México ya es uno de los principales destinos en el mundo para el turismo sexual infantil en zonas como Cancún, Puerto Vallarta y Acapulco, lo cual se incrementará con la llegada en las próximas semanas de depredadores sexual con el pretexto del evento deportivo.

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Emilio Maus, catedrático e investigador de la Universidad Panamericana, dijo que de acuerdo a cifras de la Secretaría de Gobernación, 21 mil niñas y niños que cada año son captados para explotación sexual. "Sabemos o sospechamos que es una cifra negra, bueno, que hay una cifra negra mucho mayor, pero la cifra oficial es ésa".Indicó que en vísperas del Mundial no una campaña nacional que involucre a todos los actores, a todos los sujetos que intervienen en el turismo, todos los prestadores tanto de servicios de transporte como de hospedaje, hoteles, aeropuertos, centrales de autobuses, líneas de aviones."No podemos tolerar que los hoteles sigan siendo cómplices de la trata, de la explotación. Otras veces algunas cadenas hoteleras también se han acercado con nosotros y nos han compartido su preocupación".Lamentó que en México cuando adulto ingresa con un niño a un hotel, con fines de explotación sexual, del cual va a abusar y no contamos con herramientas jurídicas para cuestionarlo, para exigir que acredite, que compruebe su parentesco.Laura Esquivel, senadora del PAN, dijo que México "está preparándose para el mundial, para tener estadios llenos, tener hoteles llenos, pero no se está preparando para detener uno de los riesgos más graves en México y en el mundo, que es la violencia y la explotación sexual contra niñas, niños y adolescentes".Recordó que en el Mundial de Sudáfrica, que fue en el 2010, se registró un incremento del 30% de los casos de explotación infantil. Y en el Mundial de Brasil, que fue en el 2014, las fuentes oficiales reportaron que las denuncias de abuso y explotación infantil crecieron en más del 40%.Indicó que el Senado mantiene en la "congeladora legislativa" desde hace un año una minuta avalada en la Cámara de Diputados para que en los hoteles, toda persona mayor de edad que pretende entrar a un cuarto de hotel con un menor de edad tenga la obligación de comprobar el parentesco, la tutela o la patria potestad."Ya se presentó, presenté un punto de acuerdo en el que le solicito puntualmente a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a la Fiscalía General de la República, implementar campañas nacionales de prevención, detección y denuncia contra los delitos de trata mundial".Asimismo, solicitamos mediante un punto de acuerdo a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Relaciones Exteriores implementar los mecanismos de comunicación o instrumentos de cooperación con Estados Unidos que por razones obvias de Estados Unidos será el mayor número de visitantes que tengamos aquí en México, para que de manera expresa, echen a andar nuevamente este programa que antes ya funcionaba, el programa Angel Watch Center y tengan colaboración directa con la Interpol.Ello con el fin de identificar agresores sexuales que intenten ingresar a nuestro país y poder boletinarlos, o en su caso, impedirles el acceso, porque si el crimen cruza fronteras, la niñez y su protección también debe de cruzarlas.