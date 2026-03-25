Advierten que al menos 5 ciclones tocarán tierras mexicanas en 2026

MÉRIDA, Yuc., marzo 25 (EL UNIVERSAL).- Durante el

, que se realiza en Mérida,

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

que, con base en, al menospodrían tocar tierra en la temporada de huracanes 2026., coordinador general del, destacó la importancia de fortalecer lasante estos fenómenos, cuya temporada iniciará en junio en el océano Atlántico y el Mar Caribe.El especialista indicó que será encuando se presente elde ciclones, tras una reunión con autoridades de, en la que se definirán las perspectivas tanto para la cuenca del Atlántico como del Pacífico.Comentó que losentremuestran una incidencia constante de estos sistemas, con unde tres ciclones que impactan la costa del Pacífico y dos en el Atlántico, lo que respalda la estimación de posibles impactos para el próximo año.Asimismo, manifestó que se desarrollanpara mejorar el monitoreo y la difusión de información, "así comopara anticipar trayectorias y zonas de riesgo, lo que permitirá fortalecer lade las autoridades".