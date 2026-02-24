logo pulso
México conmemora el Día de la Bandera 2026 con actos oficiales

El Día de la Bandera fue establecido en 1934 y reconocido formalmente en 1940 por Lázaro Cárdenas.

Por El Universal

Febrero 24, 2026 02:05 p.m.
A
México conmemora el Día de la Bandera 2026 con actos oficiales

CIUDAD DE

MÉXICO
, febrero 24 (EL UNIVERSAL).- Cada 24 de febrero

, México rinde homenaje a uno de sus símbolos más importantes: la Bandera mexicana. Esta fecha cívica exalta los valores de unidad, identidad y patriotismo que han marcado la historia nacional y que siguen vigentes en la vida pública del país.
Durante este día, escuelas, instituciones gubernamentales y fuerzas armadas realizan ceremonias de izamiento, honores al lábaro patrio y juramentos a la bandera, pues estos actos refuerzan el respeto por los símbolos nacionales y recuerdan su papel en la construcción de la identidad mexicana.
El Día de la Bandera en México fue establecido oficialmente el 24 de febrero de 1934, según datos del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. Sin embargo, fue hasta 1940 cuando la conmemoración obtuvo reconocimiento formal mediante decreto del entonces presidente Lázaro Cárdenas del Río.
De acuerdo con el artículo 10 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, esta fecha debe celebrarse solemnemente con la transmisión de programas especiales en radio y televisión dedicados a difundir la historia y el significado de la Bandera Nacional, además de la realización de jornadas cívicas en todo el país.
El origen de la Bandera tricolor se remonta a 1821, cuando Agustín de Iturbide adoptó un estandarte con los colores verde, blanco y rojo tras la proclamación del Plan de Iguala. En ese momento, los tonos tenían un significado específico:
Blanco: representaba la religión católica.
Verde: simbolizaba la independencia de México frente a España.
Rojo: aludía a la unión entre mexicanos y españoles.
No obstante, en 1934, con la legislación que reguló oficialmente los símbolos patrios, también se modificó el trazo del Escudo Nacional y se redefinió el significado de los colores:
Verde: esperanza del pueblo en su destino.
Blanco: unidad nacional.
Rojo: la sangre derramada por los héroes que lucharon por la patria.

MINUTO A MINUTO

