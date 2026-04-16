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México declara descanso obligatorio el 1 de mayo

La Ley Federal del Trabajo protege a empleados que trabajan el 1 de mayo con compensaciones económicas.

Por El Universal

Abril 16, 2026 04:28 p.m.
A
México declara descanso obligatorio el 1 de mayo

CIUDAD DE

MÉXICO
, abril 16 (EL UNIVERSAL).- El calendario laboral

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de mayo trae una de las fechas más esperadas por miles de trabajadores en México.
El próximo 1 de mayo se conmemora el Día Internacional del Trabajo, fecha en la que se reconoce la labor de los empleados en todo el mundo. Ante esto, varias personas se han preguntado si ese viernes se descansará o no en México, por lo que a continuación te lo decimos.
De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 74, ese día está reconocido como día de descanso obligatorio en México.
Esto significa que, sin importar el día de la semana en que caiga, las actividades laborales deben suspenderse. Este 2026, al coincidir en viernes, se abre la posibilidad de un puente largo, ideal para viajar o pasar tiempo en familia.
No todos podrán desconectarse, ya que hay sectores donde las operaciones no se detienen.
Existen industrias y servicios —como salud, seguridad, transporte o comercio— donde los trabajadores deben presentarse incluso en días festivos. En estos casos, la ley también protege sus derechos económicos.
Si una empresa solicita trabajar ese día, está obligada a compensar conforme a lo establecido por la legislación laboral vigente.
Trabajar un día de descanso obligatorio no pasa desapercibido en la nómina. De acuerdo con la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), quienes laboren ese día deben recibir:
Su salario diario normal más el doble por trabajar en día festivo. En otras palabras, el pago total es triple.
Por ejemplo, con el salario mínimo general de 2026 en 315.04 pesos, se debe calcular de la siguiente manera:
Pago doble: 630.08
Más salario normal: 315.04
Total: 945.12 pesos por ese día
Este cálculo aplica para quienes ganan el mínimo; en otros casos, el monto se ajusta al salario individual.
El origen de esta fecha se remonta a 1886, cuando trabajadores en Chicago protagonizaron protestas para exigir jornadas laborales más justas, especialmente la de ocho horas.
En México, la primera conmemoración ocurrió en 1913, en medio de manifestaciones obreras que buscaban mejores condiciones laborales.

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