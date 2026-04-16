México declara descanso obligatorio el 1 de mayo

CIUDAD DE

, abril 16 (EL UNIVERSAL).- El

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detrae una de las fechas más esperadas por miles deEl próximo 1 dese conmemora el, fecha en la que sede los empleados en todo el mundo. Ante esto, varias personas se han preguntado si esese descansará o no en, por lo que a continuación te lo decimos.De acuerdo con la, en su, ese día está reconocido como día deenEsto significa que, sin importar el día de la semana en que caiga, lasdeben. Este, al coincidir en, se abre la posibilidad de un puente largo, ideal para viajar o pasar tiempo en familia.No todos podrán desconectarse, ya que haydonde lasExisten industrias y servicios —comoo comercio— donde losdeben presentarse incluso en días festivos. En estos casos, la ley también protege sus derechos económicos.Si unasolicitaese día, está obligada aconforme a lo establecido por lavigente.un día deno pasa desapercibido en la. De acuerdo con la), quienes laboren ese día debenSumás elporen día festivo. En otras palabras, eles triple.Por ejemplo, con eldeen, se debe calcular de la siguiente manera:PagoMás: 315.04Total:por ese díaEste cálculo aplica para quienes ganan el mínimo; en otros casos, else ajusta al salario individual.Elde esta fecha se remonta a, cuandoenprotagonizaron protestas para exigir jornadas laborales más justas, especialmente la de ocho horas.En, la primera conmemoración ocurrió en, en medio deque buscaban mejores condiciones laborales.