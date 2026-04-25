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México destaca avances en protección a defensores del ambiente

La delegación mexicana resaltó la importancia de fortalecer la justicia ambiental y el acceso a la información.

Por El Universal

Abril 25, 2026 07:09 p.m.
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México destaca avances en protección a defensores del ambiente

CIUDAD DE MÉXICO, abril 25 (EL UNIVERSAL).- La Cuarta Conferencia de las Partes (COP4) del Acuerdo de Escazú acabó con acuerdos importantes para América Latina y el Caribe, como el fomento de un mecanismo de respuesta rápida para la protección de personas defensoras del medio ambiente y el fortalecimiento de la justicia ambiental.

Acciones de la autoridad

Durante dicha reunión, celebrada en Nassau, Bahamas, del 21 al 24 de abril, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), hizo hincapié en la importancia de reforzar la cooperación de esta región y el multilateralismo con la finalidad de enfrentar la crisis ambiental y climática.

De parte de México acudieron la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y asociaciones civiles.

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Detalles confirmados

La delegación mexicana, encabezada por la titular de la Profepa, Mariana Boy, destacó los avances en el desarrollo del mecanismo de respuesta rápida y señaló la importancia de contar con herramientas eficaces para proteger a las personas que defienden al medio ambiente.

Su estrategia interinstitucional abarca acciones a corto, mediano y largo plazo con la finalidad de garantizar el derecho de acceso y fortalecer la justicia ambiental como política de Estado; cabe decir que será sometida a una consulta pública.

Al final, Panamá anunció su disposición para albergar la próxima Conferencia de las Partes (COP5) en abril de 2028. El Acuerdo de Escazú garantiza el acceso a la información, participación pública y justicia en el ámbito del medio ambiente.

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