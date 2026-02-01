logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

UNA ODA AL INVIERNO

Fotogalería

UNA ODA AL INVIERNO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

México enviará ayuda humanitaria a Cuba esta semana

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum anuncia envío de alimentos y enseres a Cuba.

Por AP

Febrero 01, 2026 06:29 p.m.
A
México enviará ayuda humanitaria a Cuba esta semana

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum anunció el domingo que su gobierno planea enviar esta semana ayuda humanitaria a Cuba, integrada por alimentos, enseres y otros productos, mientras "resolvemos de manera diplomática todo lo que tenga que ver con el envío de petróleo por razones humanitarias".

Durante un acto público en el estado norteño de Sonora, Sheinbaum reiteró que, en la conversación telefónica que tuvo el jueves con su par estadounidense Donald Trump, no se abordó el tema de Cuba.

La declaración de la mandataria coincidió con los comentarios que hizo Trump la víspera, quien afirmó que le había pedido a Sheinbaum suspender los envíos de petróleo a la isla caribeña.

"Sheinbaum fue muy buena. Yo le dije a ella: ´mira, no queremos que envíen petróleo allá´, y ella no está enviando petróleo", le dijo Trump a la prensa.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Tras la operación que realizaron militares estadounidenses en Caracas recién empezado el año para capturar al entonces presidente Nicolás Maduro y su esposa, Venezuela suspendió los envíos de petróleo a Cuba, que ya habían mermado en los últimos años, y México se convirtió en el principal proveedor de crudo y productos derivados a La Habana.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

México enviará ayuda humanitaria a Cuba esta semana
México enviará ayuda humanitaria a Cuba esta semana

México enviará ayuda humanitaria a Cuba esta semana

SLP

AP

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum anuncia envío de alimentos y enseres a Cuba.

Senado está por Finalizar Dictamen de Semana Laboral de 40 Horas
Senado está por Finalizar Dictamen de Semana Laboral de 40 Horas

Senado está por Finalizar Dictamen de Semana Laboral de 40 Horas

SLP

El Universal

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, anuncia los ajustes finales en la reforma del Artículo 123 Constitucional

Morena muestra solidaridad con Cuba por amenazas de aranceles de Trump
Morena muestra solidaridad con Cuba por amenazas de aranceles de Trump

Morena muestra solidaridad con Cuba por amenazas de aranceles de Trump

SLP

El Universal

La presidenta de Morena, Luisa Alcalde, se solidariza con Cuba ante las medidas de Trump

UNAM llama a vacunarse contra influenza y Covid-19
UNAM llama a vacunarse contra influenza y Covid-19

UNAM llama a vacunarse contra influenza y Covid-19

SLP

El Universal

Conoce la campaña de vacunación de la UNAM para protegerse contra la influenza y Covid-19