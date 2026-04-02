México, EU y 21 países de la OMC eliminan aranceles digitales
El acuerdo busca brindar certeza y previsibilidad en el comercio digital para empresas y consumidores.
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CIUDAD DE MÉXICO, abril 2 (EL UNIVERSAL).- Una lista de23 países integrantes de la Organización Mundial del Comercio ( OMC
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), incluido México, acordaron mantener indefinidamente el compromiso de no imponer aranceles a descargas de música, películas y demás productos digitales.
Este acuerdo se da a una semana de que se realizó la 14 Conferencia Ministerial de la OMC en Camerún, encuentro en donde no se logró un acuerdo entre los 166 miembros del organismo.
La idea era que en esa reunión ministerial se acordará extender el acuerdo previo que terminaba el 31 de marzo, sin que la totalidad de los miembros quisieran firmar su extensión.
Por ello, el grupo integrado por Argentina, Australia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Islandia, Israel, Japón, Corea, República de, Malasia, México, Nueva Zelanda, Macedonia del Norte, Noruega, Panamá, Paraguay, Perú, Singapur, Suiza, Territorio Aduanero Separado de Taiwán, Penghu, Kinmen y Matsu, Reino Unido y Uruguay, firmó el acuerdo de no poner aranceles a esos productos.
Anteriormente existía una moratoria que fue un acuerdo temporal que impidió a los países miembros de la OMC poner aranceles a los productos digitales, como descargas de música, películas, etcétera.
Proponen medidas temporales para dar certeza en comercio digital
En el documento firmado por los 23 países se asegura que lamentan que no se haya extendido la moratoria arancelaria en la 14 Conferencia Ministerial y proponen medidas temporales para proporcionar previsibilidad y certeza en el comercio digital.
"Nosotros, los copatrocinadores del Proyecto de Decisión Ministerial sobre Comercio Electrónico, expresamos nuestra decepción por el fracaso en la extensión de la moratoria sobre comercio electrónico", dice el texto.
Los firmantes argumentan que por ello decidieron extender la moratoria sobre comercio electrónico a una duración sin precedentes y proporcionado mayor previsibilidad y certeza para las empresas y consumidores en la economía digital.
"Acordamos mantener la práctica actual de no imponer derechos de aduana sobre bienes digitales", para generar certidumbre entre las empresas, afirman.
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