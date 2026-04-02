CIUDAD DE MÉXICO, abril 2 (EL UNIVERSAL).- Una lista de

integrantes de la Organización Mundial del Comercio (

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), incluido México, acordaron mantener indefinidamente el compromiso dea descargas de música, películas y demásEste acuerdo se da a una semana de que se realizó lade laen Camerún, encuentro en donde no se logró un acuerdo entre los 166 miembros del organismo.La idea era que en esa reunión ministerial se acordará extender el acuerdo previo que terminaba el, sin que la totalidad de los miembros quisieran firmar su extensión.Por ello, el grupo integrado por, Australia, Costa Rica, Ecuador,, Guatemala, Islandia, Israel, Japón, Corea, República de, Malasia, México, Nueva Zelanda, Macedonia del Norte, Noruega, Panamá, Paraguay, Perú, Singapur, Suiza, Territorio Aduanero Separado de Taiwán, Penghu, Kinmen y Matsu,y Uruguay, firmó el acuerdo de no poner aranceles a esos productos.Anteriormente existía unaque fue unque impidió a los países miembros de laponer aranceles a los, como descargas de música, películas, etcétera.Proponenpara darenEn el documento firmado por losse asegura que lamentan que no se haya extendido laarancelaria en lay proponenpara proporcionaren el"Nosotros, los copatrocinadores delsobre, expresamos nuestrapor el fracaso en la extensión de lasobre", dice el texto.Los firmantes argumentan que por ello decidieron extender lasobrea una duración sin precedentes y proporcionado mayorpara las empresas y consumidores en la"Acordamos mantener la práctica actual dede aduana sobre", para generarentre las empresas, afirman.