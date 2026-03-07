México llega al 8M con 6 mil 440 feminicidios en siete años

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 7 (EL UNIVERSAL).- México llega al Día Internacional de la Mujer con 6 mil 440 feminicidios cometidos de enero de 2019 a enero de 2026, siendo Sinaloa, la Ciudad de México y el Estado de México, las entidades en las que se registra el mayor número de delitos de este tipo, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

México acumula feminicidios y víctimas menores de edad

En ese lapso, también han sido víctimas de feminicidio 635 niñas y adolescentes de 0 a 17 años, señala el reporte.

"Llegamos a este 8 de marzo en un contexto alarmante. Desde nuestra experiencia documentada, sostenemos que el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia feminicida continúa siendo una lucha contra estructuras institucionales que reproducen desigualdad, estereotipos de género e impunidad patriarcal", señala el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF).

Retroceso en mecanismos de protección y alerta de violencia

Destaca que la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), uno de los mecanismos más importantes para enfrentar las violencias graves contra las mujeres, niñas y adolescentes, se encuentra hoy debilitada, opaca e ineficiente.

Señala que a un año de que la Secretaría de las Mujeres federal asumió su seguimiento, no se observan avances, por el contrario, se reformó el artículo 23 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, eliminando la obligación expresa de que los estados alertados informen cada seis meses sobre el cumplimiento de las medidas.

Ahora, los informes quedaron sujetos a lo que determine un sistema nacional que, en la práctica, ha demostrado ser ineficiente y ajeno a las problemáticas estatales y de propio mecanismo; tal como ocurrió en sus inicios, cuanto tenía la facultad de iniciar investigaciones que llevaran a declarar la AVGM, atribución que nunca ejerció ni una sola vez.

"Lo que estamos viendo no es un fortalecimiento del Estado frente a la violencia feminicida, sino un debilitamiento de los mecanismos que costaron años de lucha construir. Quitar la obligatoriedad de los informes, centralizar decisiones sin rendición de cuentas y plantear el levantamiento de Alertas sin evaluaciones públicas y técnicas es un mensaje claro de retroceso en la protección de los derechos de las mujeres", señaló María de la Luz Estrada, directora del OCNF.

Dice que, aunque se anunció la asignación de más de 856 millones de pesos al Programa para la Prevención y Detección de las Violencias Feminicidas y la Atención de las Causas, resultado de la fusión de dos programas presupuestarios, no existe claridad sobre los criterios de distribución, ni sobre la forma en que estos recursos están siendo ejercidos para fortalecer los centros de justicia, los refugios y el mecanismo de la AVGM.

"No basta con asignar presupuesto si no sabemos cómo se ejerce ni bajo qué criterios se distribuye. La opacidad también es una forma de violencia institucional. El Estado tiene la obligación de garantizar que la Alerta funcione con transparencia, con análisis de contexto actualizados y con participación de expertas independientes.", afirmó Estrada.

Desde 2025, en estados que acompaña el OCNF, como son Veracruz, Puebla, Quintana Roo y Jalisco, entre otros, no se ha convocado, hasta el día de hoy, al grupo de trabajo de la Alerta; en el Estado de México, Sonora y Chiapas apenas se ha sesionado una vez.

"No existen análisis de contextos actualizados que permitan revisar qué medidas han quedado rebasadas y cuáles deben fortalecerse, ni se ha emitido una nueva convocatoria para integrar a expertas independientes. Asimismo, nos preocupa particularmente que, en lugar de fortalecer el mecanismo, se plantee su levantamiento", menciona Estrada.

En el Estado de México se anunció la posibilidad de retirar la Alerta en uno de los 11 municipios donde está vigente, argumentando una supuesta reducción de más del 50% en los feminicidios en los últimos cinco años.

Por su parte, en Guerrero se está evaluando el eventual levantamiento de la AVGM por Agravio Comparado. Levantar la Alerta sin mostrar avances sustanciales para proteger la vida e integridad de las mujeres, envía un mensaje de simulación institucional.

La directora del OCNF comenta que en el país se "existe la negativa de iniciar investigando muertes violentas como feminicidios. Ausencia de análisis de peritajes sociales que ayuden a acreditar los contextos de violencia de género en los que se encontraban las mujeres asesinadas y análisis de contexto necesario para identificar patrones y modus operandi que ponen en riesgo la vida de las mujeres, ante el crecimiento de redes criminales en todos los estados del país".

Guadalupe Ramos, integrante del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem), señala que la crisis de violencia contra las mujeres también se expresa en el fenómeno de las desapariciones,

Menciona que según el año pasado el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, registró 28,770 mujeres desaparecidas, mientras que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registró 5,020 mujeres víctimas de homicidio hasta octubre de 2025.

"Estas cifras reflejan la magnitud de la violencia que enfrentan las mujeres y la urgencia de fortalecer las políticas de prevención, investigación y búsqueda con enfoque de género", dice.