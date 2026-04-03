México reporta 31 homicidios dolosos el Jueves Santo 2026

CIUDAD DE MÉXICO, abril 3 (EL UNIVERSAL).- El

informó que ayer, 2 de abril, 31 personas fueron asesinadas en el país, por lo que fue la segunda ocasión que se registró la cifra más baja de homicidios dolosos durante la presente administración.

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De acuerdo con el reporte diario de asesinatos presentado por el gobierno mexicano, con información de lay Protección Ciudadana (SSPC), la(Defensa), la Secretaría de Marina (Semar) y la(FGR), estas fueron las entidades y el número de asesinatos registrados este Jueves Santo:· Chihuahua 2· Estado de México 2· Guanajuato 2· Puebla 2· Tabasco 2· Veracruz 2· Baja California 1· Chiapas 1· Guerrero 1· Michoacán 1· Oaxaca 1· Sonora 1· Tamaulipas 1· Tlaxcala 1Las demás entidades no presentaronelEl pasadofue la primera vez en que se reportaron, la cifra más más baja de este delito en lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum Prado.con 47 homicidios dolososEl primer día de este mes inició concometidos en el país, según cifras preliminares del reporte diario de lay Protección Ciudadana (SSPC).La mayoría de las víctimas de homicidio doloso se registraron en los estados de Guanajuato, 5; Guerrero, 5; Veracruz, 4; Ciudad de México, 3; Colima, 3; Jalisco, 3; Nuevo León, 3; Estado de México, 2; Morelos, 2; Sonora, 2; Tabasco, 2; Tamaulipas, 2.En losde abril sumanen el país, un promedio de 39 al día, concentrados en los estados de Guanajuato, 7; Colima, 6; Guerrero, 6; Veracruz, 6; Sinaloa, 5, en lade la SSPC.