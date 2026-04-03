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Semana Santa 2026: memes para reír este Viernes Santo

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Semana Santa 2026: memes para reír este Viernes Santo

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México reporta 31 homicidios dolosos el Jueves Santo 2026

Los estados con más homicidios fueron Sinaloa, Colima y Jalisco, con cinco, tres y tres casos respectivamente.

Por El Universal

Abril 03, 2026 01:39 p.m.
A
México reporta 31 homicidios dolosos el Jueves Santo 2026

CIUDAD DE MÉXICO, abril 3 (EL UNIVERSAL).- El

gobierno de México
informó que ayer, 2 de abril, 31 personas fueron asesinadas en el país, por lo que fue la segunda ocasión que se registró la cifra más baja de homicidios dolosos durante la presente administración.

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De acuerdo con el reporte diario de asesinatos presentado por el gobierno mexicano, con información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar) y la Fiscalía General de la República (FGR), estas fueron las entidades y el número de asesinatos registrados este Jueves Santo:
· Sinaloa 5
· Colima 3
· Jalisco 3
· Chihuahua 2
· Estado de México 2
· Guanajuato 2
· Puebla 2
· Tabasco 2
· Veracruz 2
· Baja California 1
· Chiapas 1
· Guerrero 1
· Michoacán 1
· Oaxaca 1
· Sonora 1
· Tamaulipas 1
· Tlaxcala 1
Las demás entidades no presentaron ningún homicidio doloso el jueves 2 de abril.
El pasado jueves 5 de febrero fue la primera vez en que se reportaron 31 homicidios dolosos, la cifra más más baja de este delito en lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum Prado.

Abril inicia con 47 homicidios dolosos
El primer día de este mes inició con 47 asesinatos cometidos en el país, según cifras preliminares del reporte diario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
La mayoría de las víctimas de homicidio doloso se registraron en los estados de Guanajuato, 5; Guerrero, 5; Veracruz, 4; Ciudad de México, 3; Colima, 3; Jalisco, 3; Nuevo León, 3; Estado de México, 2; Morelos, 2; Sonora, 2; Tabasco, 2; Tamaulipas, 2.
En los dos primeros días de abril suman 78 asesinatos en el país, un promedio de 39 al día, concentrados en los estados de Guanajuato, 7; Colima, 6; Guerrero, 6; Veracruz, 6; Sinaloa, 5, en la estadística preliminar de la SSPC.

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