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México y E. Unidos ven agenda migratoria

Por El Universal

Junio 20, 2026 03:00 a.m.
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México y E. Unidos ven agenda migratoria
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      Ciudad de México.- Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, y el canciller Roberto Velasco sostuvieron un encuentro con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, como lo instruyó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el marco de la coordinación entre ambos países.

      En la Cancillería, la titular de la Segob y el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) revisaron con el embajador Johnson el tema migratorio y la agenda bilateral.

      "Junto con el canciller Roberto Velasco, nos reunimos con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald D. Johnson, para seguir avanzando con diálogo, cooperación y respeto en materia migratoria", dijo Rodríguez en sus redes sociales.

      "Durante la reunión, se destacaron los avances alcanzados por el gobierno de México para atender el proceso migratorio, así como la colaboración binacional permanente, basada en el respeto a los principios que sustentan la relación entre ambos países, la cual ha permitido reducir la migración irregular y combatir las redes de tráfico y trata de personas", dijo la secretaria de Relaciones Exteriores.

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      Este encuentro de los titulares de la Segob y de SRE con el diplomático estadounidense se da luego de la reunión de seguridad en la que México y EU alcanzaron acuerdos en una "nueva era" de cooperación.

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