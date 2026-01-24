México y EU acuerdan acelerar entregas de capos del narco
Prioridad de México y Estados Unidos: poner fin a la crisis del fentanilo acelerando las extradiciones y desmantelando redes de financiamiento ilícito.
CIUDAD DE MÉXICO, enero 24 (EL UNIVERSAL).- México y Estados Unidos convocaron a la tercera reunión del Grupo de Implementación de Seguridad (SIG) en Washington, que "recalcó su prioridad de poner fin a la crisis del fentanilo acelerando las extradiciones y transferencias de objetivos de alto valor pertenecientes a Organizaciones Criminales Transnacionales (OCT), desmantelando las redes de financiamiento ilícito que facilitan tanto el crimen organizado como el terrorismo, e intensificando los esfuerzos para frenar el tráfico de armas a través de la frontera", indicó el Departamento de Estado. Agregó que "representantes de seis agencias del gobierno de Estados Unidos y sus homólogos mexicanos convocaron la tercera reunión del SIG en Washington, DC, el 23 de enero para impulsar resultados inmediatos e impactantes en la cooperación en seguridad".
"Previo a importantes eventos deportivos, Estados Unidos y México acordaron dos iniciativas clave y cómo avanzar en su implementación para combatir los Sistemas Aéreos No Tripulados (UAS) ilícitos", añadió el Departamento.
Agregó que "Estados Unidos agradeció a México por su histórica transferencia el 20 de enero de 37 criminales y narcoterroristas, así como por la colaboración entre nuestras autoridades que condujo a la captura de Ryan Wedding, uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI. Estos logros concretos resaltan los resultados de nuestra estrecha cooperación bilateral".
no te pierdas estas noticias
México y EU acuerdan acelerar entregas de capos del narco
El Universal
Prioridad de México y Estados Unidos: poner fin a la crisis del fentanilo acelerando las extradiciones y desmantelando redes de financiamiento ilícito.
Comité Anticorrupción se deslinda de exhorto a Marina del Pilar Ávila
El Universal
La gobernadora Marina del Pilar Ávila en el centro de una investigación por tráfico de armas
Hallan con vida a La Nicholette tras desaparición en Sinaloa
EFE
La Fiscalía del estado de Sinaloa confirma la aparición de La Nicholette tras su desaparición.