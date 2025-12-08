México y Ganaderos Firman Acuerdo para Combatir Plaga del Gusano Barrenador del Ganado

Ciudad de México, 8 dic (EFE).- El Gobierno de México firmó este lunes una serie de compromisos con los ganaderos para coordinar sus esfuerzos en la contención de la plaga del gusano barrenador del ganado (GBG), que afecta principalmente al ganado bovino, pero también a especies domésticas, silvestres y a los humanos.

En un comunicado, la Secretaría de Agricultura informó de la rubrica de la carta compromiso con la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG), la cual establece un esquema de colaboración centrado en asegurar la "disponibilidad de personal técnico calificado" en los centros de acopio autorizados por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

"Agricultura trabaja de la mano con los productores ganaderos para agilizar y hacer más eficiente el manejo, inspección y tratamiento preventivos contra el gusano barrenador", agregó en la nota informativa, en la que destacó la importancia de que los productores asuman un "papel fundamental para garantizar la integridad sanitaria del ganado desde su origen".

Entre otras medidas adicionales, funcionarios de este departamento asesorarán a los veterinarios encargados de atender al ganado, a la vez que supervisarán sus condiciones sanitarias.

Todo ello para erradicar la plaga del gusano barrenador del ganado, una tarea que "sólo puede lograrse con responsabilidad compartida y compromiso permanente de todas y todos", señaló Agricultura.

Dicha plaga reapareció en el país hace poco más de un año, lo que provocó que Estados Unidos cerrara hasta en tres ocasiones su frontera a las exportaciones del ganado mexicano, la última, el pasado 9 de julio luego de la detección de un caso en el norte del estado de Veracruz.

Las autoridades de ambos países firmaron en agosto pasado un plan de trabajo conjunto para fortalecer la estrategia binacional en esta materia, en campos como la inspección, trampeo, verificación en tránsito o liberación de moscas estériles.

Las importaciones de ganado desde México juegan un papel importante en EE.UU., promediando más de un millón de cabezas anuales durante décadas, lo que representa aproximadamente el 60 % de las importaciones de ganado vivo.

Esto convierte a México en uno de los principales proveedores de ganado de bovino vivo hacia Estados Unidos.