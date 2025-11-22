La plaga del barrenador, contenida: Senasica

A un año de la detección del primer caso de gusano barrenador del ganado (GBG), el gobierno de México aseguró que la plaga se mantiene contenida en el sur-sureste, donde se concentran 99.9% de los casos activos.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), actualmente hay 941 casos en seguimiento —equivalentes a 0.003% del hato ganadero nacional. Mientras que en el norte del país no se registran casos activos de gusano barrenador.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) destacó que, durante este periodo, en el contexto de la operación zoosanitaria, trabajan mil 195 personas encargadas de inspecciones, tratamientos, restricción de movilizaciones, vigilancia y atención de casos sospechosos.

Y como parte del control fronterizo, en los puntos de verificación se han revisado y tratado 2.2 millones de animales.

El Senasica detalló que estas revisiones han sido determinantes para impedir que la plaga se desplace hacia zonas libres.

Para sostener las acciones sanitarias, México y sus socios estratégicos han invertido 2 mil 122 millones de pesos que, especificó, se han destinado a vigilancia, trampeo, infraestructura, capacitación técnica, así como fortalecimiento operativo.

En coordinación con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), también se han liberado más de 4 mil millones de moscas estériles como parte de la técnica de supresión del insecto. Esta actividad forma parte del Plan de Acción Conjunto Senasica–APHIS, firmado el 19 de agosto de 2025, que refuerza la inspección, trampeo y la verificación de animales en tránsito.

La ausencia de casos en el norte se confirma con el monitoreo de más de 265 trampas y un sistema de notificación activa que integra a productoras y productores, autoridades estatales, técnicas y técnicos veterinarios.

Además, se han impartido 221 cursos virtuales en los que participaron 18 mil 588 especialistas, y se realizaron sesiones informativas en comunidades con la asistencia de 131 mil 552 productoras, productores y personal técnico. Estas acciones buscan fortalecer la detección temprana y el reporte de casos.

El Senasica dijo que para 2026 se prevé la entrada en operación de la Planta de Producción de Moscas Estériles de GBG en Metapa de Domínguez, Chiapas.

La instalación, construida con inversión conjunta de 51 millones de dólares, tendrá capacidad para producir 100 millones de moscas estériles por semana.

*0.003% del hato ganadero del país representan los casos activos.

*2 mil 122 millones de pesos ha invertido México contra la plaga.